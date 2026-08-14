Barcelona menghindari pembayaran 18 juta euro kepada Manchester City dengan trik licik

FC Barcelona selangkah lagi menjual Ferran Torres ke Paris Saint-Germain. Melalui konstruksi cerdik dalam kesepakatan tersebut, raksasa Spanyol itu menghindari keharusan membayarkan dana sebesar 18 juta euro kepada klub lamanya, Manchester City, seperti dilaporkan The Athletic.

Ferran menjelma menjadi pahlawan nasional pada musim panas ini setelah membawa Spanyol mengalahkan Argentina pada babak tambahan final Piala Dunia 2026 (1-0). Meski demikian, Barcelona memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan habis tahun depan, walaupun ia musim lalu memberi kontribusi penting dalam keberhasilan meraih gelar liga dengan 21 gol dalam 49 pertandingan.

Kini, Barcelona dan PSG telah mencapai kesepakatan soal biaya transfer sekitar 50 juta euro, tanpa bonus tambahan. Kepindahan yang akan segera terwujud itu mempertemukan kembali Ferran dengan mantan pelatih tim nasionalnya, Luis Enrique.

Barcelona dengan cerdik menghindari agar tidak ada dana besar yang mengalir ke Manchester City lewat transfer ini. Begini penjelasannya: ketika Barça merekrut Ferran dari Manchester City pada Januari 2022 dengan nilai 55 juta euro plus 10 juta euro dalam klausul variabel, ada syarat-syarat khusus yang disepakati:

Jika kontrak Ferran diperpanjang, Barcelona harus kembali membayarkan delapan juta euro kepada Man City. Dengan tidak memperpanjang kontrak, kewajiban itu gugur.

Manchester City juga berhak atas bonus penjualan kembali sebesar 10 juta euro jika sang penyerang dijual seharga 55 juta euro atau lebih. Dengan sengaja menjaga harga tetap sedikit di bawah batas itu, yakni 50 juta euro, seluruh dana tersebut tetap masuk ke kas Catalan.

Secara total, Ferran memainkan 207 pertandingan untuk Barcelona, dengan mencetak 63 gol dan menyumbang 23 assist.