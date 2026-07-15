Barcelona menghadapi ujian "kartu terbakar" akibat rekan setim Kobarsi yang sempurna

Tampaknya Barcelona kembali menemui jalan buntu di San Mamés. Setelah serangkaian kegagalan dalam upaya merekrut Niko Williams pada musim panas 2024 dan 2025, kini nama baru dari Athletic Bilbao kembali muncul dengan kuat di lingkaran internal klub Catalan tersebut.

Jurnalis Victor Navarro, melalui stasiun radio Spanyol “Cadena Cope”, mengungkapkan bahwa bek tengah timnas Prancis, Aymeric Laporte, telah ditawarkan kepada Barcelona dalam beberapa jam terakhir sebagai peluang untuk memperkuat lini belakang.

Laporte, yang akan berusia 32 tahun pada 27 Mei mendatang, dipandang sebagai pasangan ideal bagi Pau Cubarsi; duet yang membawa barisan pertahanan timnas Spanyol ke final Piala Dunia. Bek kidal ini merupakan solusi ideal bagi krisis Barcelona yang kekurangan bek kidal sejak kepergian Iñigo Martínez.

Meskipun ide ini menarik dari segi teknis, prosesnya tampaknya sangat rumit di tingkat negosiasi, karena bek asal Basque ini baru sepuluh bulan kembali ke Athletic Bilbao setelah pindah dari Al-Nassr (Arab Saudi) dengan biaya transfer sebesar 10 juta euro.

Laporte terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2028, menerima gaji yang tinggi, dan dianggap sebagai pilar utama dalam proyek baru klub di bawah kepemimpinan pelatih asal Jerman, Edin Terzić, yang akan menggantikan Ernesto Valverde.

Perkembangan ini terjadi di tengah ketegangan yang sangat tinggi dalam hubungan antara manajemen Barcelona dan Athletic Bilbao, setelah negosiasi terkait Nico Williams gagal dua kali berturut-turut, yang membuat manajemen klub Basque tersebut tidak bersedia memberikan konsesi atau kelonggaran apa pun kepada Blaugrana.

Ketertarikan ini bukanlah hal baru, karena nama Laporte telah dikaitkan dengan Barcelona dalam berbagai kesempatan. Pada musim dingin 2017-2018, Athletic menolak bernegosiasi dengan Barcelona mengenai dirinya, yang membuatnya pindah ke Manchester City. Bek tersebut juga sempat menjajaki kemungkinan mengenakan seragam Blaugrana pada musim-musim sebelum kepindahannya ke Arab Saudi pada musim panas 2023, namun kondisi keuangan dan administratif menghalangi terwujudnya langkah tersebut.

Di antara kebutuhan taktis akan bek kiri dengan karakteristik seperti Laporte, dan kerumitan negosiasi dengan pihak lawan yang tidak bersedia bekerja sama, pertanyaan yang sama pun muncul: Apakah Barcelona akan mengulangi skenario Nico Williams dan kembali mempertaruhkan segalanya dalam kesepakatan yang tampaknya mustahil dari San Mamés?