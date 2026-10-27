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Pekan buruk Barcelona kian memburuk karena klub tersebut kini terancam sanksi disipliner menyusul insiden tak menyenangkan dalam El Clasico pada Minggu. Liga Spanyol akan mengambil tindakan setelah seorang penonton tampak mengincar gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga, saat tim tamu merayakan keberhasilan mereka di Camp Nou.

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Insiden buruk mencoreng akhir El Clasico

Kylian Mbappe baru saja mencetak gol penentu kemenangan Real Madrid setelah proses serangan brilian yang dibangun Camavinga. Ketika para pemain Real Madrid bergegas merayakannya di dekat pendukung tuan rumah di Camp Nou, suasana dengan cepat memanas.

Seorang penonton mencondongkan badan melewati pembatas dan mengayunkan tiang bendera dengan keras ke arah gelandang asal Prancis itu. Rekan-rekan setim Camavinga yang khawatir segera turun tangan dan menariknya menjauh dari tepi lapangan untuk mencegah kontak fisik lebih lanjut dengan penonton yang tersulut emosi.

Kekacauan tidak berhenti di situ. Benda-benda, termasuk sebuah botol air, berjatuhan dari tribune, meski tak satu pun mengenai pemain Madrid tersebut. Situasi itu memaksa adanya pengumuman di seluruh stadion dan penghentian sementara pertandingan selama beberapa menit.

Perangkat pertandingan mencatat gangguan di tepi lapangan

Wasit Juan Martinez Munuera langsung mencatat perilaku bermusuhan penonton. Ia mendokumentasikan insiden tiang bendera dan pelemparan benda dalam laporan resmi pascapertandingannya yang mengikat, sehingga membuka jalan bagi pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas terkait.

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Menindaklanjuti laporan resmi wasit dan laporan dari pihak lain, petinggi La Liga memutuskan untuk membawa perkara ini ke tingkat berikutnya. Menurut The Athletic, kompetisi kasta tertinggi Spanyol itu akan secara resmi melaporkan dugaan penyerangan tersebut kepada komite disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF).

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Otoritas kini akan meninjau rekaman kamera stadion dan siaran pertandingan untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat. Komite disiplin kemudian harus menentukan beratnya sanksi yang akan dijatuhkan kepada Barcelona, yang kini menanti keputusan.

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Awal sempurna Barcelona runtuh di bawah tekanan

Kontroversi di luar lapangan ini menutup beberapa hari yang buruk bagi Barcelona. Kekalahan menyakitkan di Liga Champions dari Paris Saint-Germain kini langsung disusul kekalahan pahit di kompetisi domestik dari rival terberatnya.

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Kekalahan pada Minggu itu mengakhiri rentetan sembilan kemenangan Barcelona sejak awal kompetisi liga. Real Madrid memanfaatkan hasil tersebut untuk memangkas jarak di puncak klasemen La Liga menjadi hanya tiga poin.

Meski rivalitas sengit merupakan ciri khas El Clasico, otoritas sepak bola Spanyol tetap bertekad memberantas kekerasan fisik. Para petinggi Barcelona kini harus menghadapi rentetan hasil buruk, masalah cedera, dan persoalan disiplin yang datang bersamaan pada saat yang paling tidak tepat.

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Menanti putusan disiplin

Getty Images

Barcelona harus segera bangkit di lapangan sembari menunggu hasil penyelidikan Federasi Sepak Bola Spanyol. Sanksi berat apa pun, seperti penutupan sebagian area stadion atau denda besar, akan semakin merugikan klub yang tengah bergulat dengan penurunan performa mendadak.

Barcelona tentu berharap bisa segera melewati dua kekecewaan pekan ini. Mempertahankan keunggulan tipis tiga poin di puncak klasemen La Liga kini menjadi satu-satunya prioritas mereka sembari berupaya meninggalkan kontroversi akhir pekan lalu.