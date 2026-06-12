Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menegaskan bahwa FC Barcelona tidak berencana melepas bek kiri Alejandro Balde, meskipun rumor seputar masa depannya semakin santer dan sejumlah klub Eropa, terutama klub-klub Liga Primer Inggris, tertarik untuk merekrutnya.

Meskipun sang pemain tidak mendapatkan menit bermain sebanyak yang ia harapkan pada musim lalu, mengingat pelatih asal Jerman Hans-i Flick lebih sering mengandalkan João Cancelo sebagai pilihan utama di posisi bek kiri, Balde tetap mendapat kepercayaan dari manajemen dan staf pelatih, serta dianggap sebagai bagian dari proyek olahraga klub untuk musim depan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa sikap Barcelona mungkin akan berubah hanya jika sang pemain sendiri menyatakan keinginannya untuk hengkang atau meminta izin untuk meninggalkan klub. Baru pada saat itu klub akan mempertimbangkan tawaran-tawaran yang masuk dan mulai mencari pengganti yang sesuai untuk menggantikannya.

Kontrak Balde dengan Barcelona berlaku hingga musim panas 2028, yang memberikan klub Catalan tersebut ruang gerak yang cukup untuk menangani masa depannya. Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa manajemen Barcelona terkejut dengan banyaknya rumor yang beredar mengenai kemungkinan penjualannya, terutama karena mereka sama sekali tidak menawarkannya di bursa transfer.

Terkait perpanjangan kontraknya, klub tidak melihat adanya urgensi untuk membuka negosiasi saat ini, namun berencana mencapai kesepakatan baru sebelum akhir musim depan guna memastikan kelangsungan kariernya dalam jangka panjang.

Di sisi lain, beberapa klub terus memantau situasi sang pemain dengan cermat. Manchester United dan Manchester City menonjol sebagai yang paling tertarik untuk merekrutnya, di mana laporan media Inggris menyebutkan kemungkinan penawaran finansial besar yang dapat mendorong Barcelona untuk mempertimbangkan kembali posisinya, asalkan sang pemain terbuka terhadap ide pindah.

Inter Milan juga memantau perkembangan terkait masa depan Baldi, menunggu peluang untuk ikut bersaing merekrutnya, sementara Aston Villa termasuk di antara klub yang tertarik memperkuat posisi bek kiri, terutama setelah lolos ke Liga Champions.

Menurut "Mundo Deportivo", Barcelona memiliki rencana alternatif jika Baldi hengkang, dengan menempatkan pemain Spanyol Marc Cucurella sebagai salah satu opsi utama untuk memperkuat sayap kiri.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Cucurella menyambut baik gagasan untuk kembali ke Barcelona dan menjadikannya prioritas jika ia memutuskan untuk meninggalkan Chelsea. Selain itu, sang pemain telah memberitahu klub Inggrisnya tentang keinginannya untuk mencari pengalaman baru, terutama setelah tim tersebut absen dari kompetisi Eropa pada musim depan.

Nilai potensial transfer ini berkisar antara 40 hingga 50 juta euro, sementara negosiasi terkait kepindahan João Cancelo ke Al-Hilal Saudi masih menghadapi beberapa kendala, tanpa mencapai kesepakatan akhir hingga saat ini.