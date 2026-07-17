Barcelona mengejutkan semua orang dengan tanggapannya terhadap pernyataan provokatif Atlético

CEO Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, memicu krisis serius dengan Barcelona, setelah ia menyerang presiden klub Catalan tersebut, Joan Laporta, dengan kata-kata yang sangat keras, menuduhnya melakukan “drama media” dalam upayanya yang berulang kali untuk merekrut bintang Atlético asal Argentina, Julián Álvarez, sambil menegaskan bahwa sang pemain “tidak akan mengenakan seragam Barcelona musim depan, apa pun harganya.”

Surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo” mengungkap bahwa pernyataan keras tersebut dikeluarkan saat delegasi Barcelona berada di Kota New York untuk menghadiri final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, pada waktu yang dianggap para pengamat sebagai “provokatif dan disengaja” untuk mempermalukan klub Catalan tersebut di hadapan media internasional.

Jill Marin mengatakan dalam pernyataan tajamnya: “Saya mendengar beberapa pernyataan dari Presiden Laporta bahwa tawarannya tidak terbuka, dan tanggapan kami adalah penolakan kami memang sudah terbuka; kami tidak ingin menjualnya. Kami tidak akan menerima tawaran 100 juta euro, dan kami juga tidak akan menerima tawaran senilai 150 juta euro atau 200 juta euro.”

Eksekutif Atletico itu tidak berhenti sampai di situ, melainkan meningkatkan nada bicaranya secara tak terduga, dengan mengatakan: “Saya mengenal lingkaran dalam klub pesaing itu dengan baik, dan saya tahu mereka bertindak di hadapan media dan suporter sebagai bagian dari sandiwara mereka sendiri,” yang secara jelas merujuk pada gaya manajemen Barcelona dalam menangani transfer.

Gilles Marin mengungkapkan bahwa ia secara pribadi telah meminta Laporta untuk menghentikan perilaku tersebut, namun tanpa hasil, sambil mengatakan: “Saya memiliki hubungan pribadi yang baik dengan ketua mereka, dan saya telah secara terbuka memintanya untuk mundur, menegaskan bahwa Julian tidak dijual. Namun, mereka tetap bersikeras pada sikap ini karena hal itu memicu permainan media dan media sosial.”

Ia menambahkan dengan nada keras: “Mereka tahu betul bahwa Julian Álvarez tidak akan bermain untuk Barcelona musim depan. Yang memalukan adalah mereka terus mempertahankan retorika ini di hadapan para pendukung mereka, dan yang lebih buruk lagi, di hadapan sang pemain sendiri.”

Agen Alvarez, Fernando Hidalgo, juga tidak luput dari serangan CEO Atlético, yang menuduhnya memberikan “saran buruk” kepada sang pemain sejak akhir musim, meskipun Hidalgo menegaskan keyakinannya bahwa “performa dan perilaku sang pemain akan tetap sempurna.”

Di sisi lain, sumber-sumber di klub Barcelona mengungkapkan kepada surat kabar “Mundo Deportivo” bahwa manajemen Catalan memutuskan untuk tidak terpancing oleh provokasi tersebut dan tidak akan terlibat dalam perselisihan verbal dengan Gil Marín, memilih untuk “berdiam diri dan menunggu apa yang akan terjadi setelah Piala Dunia berakhir pada Minggu mendatang.”

Alvarez, yang berusia 27 tahun, akan bertanding di final Piala Dunia bersama tim nasional Argentina melawan Spanyol yang diperkuat oleh 8 pemain Barcelona, dalam pertandingan yang mungkin akan menentukan masa depannya di dunia sepak bola di tengah konflik sengit antara dua raksasa sepak bola Spanyol ini.