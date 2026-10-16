Real Betis akan menjamu Barcelona, Sabtu besok, pada pekan kesembilan LaLiga, dalam laga di mana tim Catalan berupaya melanjutkan start sempurna mereka di kompetisi tersebut, sementara tuan rumah berharap bisa mengakhiri rangkaian hasil negatif panjang melawan Blaugrana, yang juga memiliki catatan gol luar biasa di markas lawannya itu.

Menurut jaringan statistik "Opta", Real Betis tidak meraih satu pun kemenangan dalam 15 pertandingan terakhir yang mereka jalani di kandang sendiri melawan Barcelona di LaLiga, setelah empat kali bermain imbang dan menelan 11 kekalahan. Ini merupakan rangkaian terpanjang tanpa kemenangan di kandang sendiri melawan satu lawan yang sama sepanjang sejarah mereka di divisi utama.

Sebaliknya, Barcelona mencetak gol di setiap satu dari 20 pertandingan tandang terakhir mereka melawan Real Betis di LaLiga, dengan total 52 gol. Ini adalah rangkaian mencetak gol terpanjang tim Catalan di laga tandang melawan satu lawan yang sama dalam sejarah partisipasi mereka di kompetisi ini.

Real Betis mengumpulkan 19 poin dalam delapan pertandingan pertama mereka di LaLiga pada musim 2026-2027, setelah meraih enam kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil itu menyamai perolehan terbaik mereka pada fase musim ini di kompetisi tersebut (dengan penghitungan tiga poin untuk kemenangan), pencapaian yang mereka raih pada musim 1934-1935, ketika mereka menjuarai gelar.

Barcelona meraih kemenangan dalam delapan pertandingan pertama mereka di LaLiga pada musim ini untuk kali kedua dalam sejarah, setelah sebelumnya meraih pencapaian yang sama pada musim 2013-2014 di bawah kepemimpinan pelatih Gerardo Martino.

Hanya satu tim yang mampu menang dalam sembilan pertandingan pertama mereka dalam sejarah kompetisi ini, yaitu Real Madrid pada musim 1968-1969.

Barcelona, yang mencapai 20 tembakan atau lebih dalam enam pertandingan berbeda di LaLiga musim ini, dan Real Betis, yang mencatatkannya dalam empat pertandingan, termasuk dalam tiga tim terbanyak yang mencapai jumlah tembakan tersebut dalam pertandingan berbeda di kompetisi ini, bersama Real Madrid, yang melakukannya dalam lima pertandingan.

Barcelona, bersama Real Madrid, menjadi satu dari hanya dua tim di lima liga top Eropa yang tembakannya membentur tiang atau mistar gawang dua kali atau lebih dalam tiga pertandingan berbeda di divisi utama musim ini, yaitu melawan Athletic Bilbao, Valencia, dan Sevilla.

Isco Alarcon mencetak tiga gol dalam empat pertandingan yang ia jalani di LaLiga dengan kostum Real Betis melawan Barcelona. Ia tidak mencetak gol lebih banyak untuk tim Andalusia itu melawan lawan lain mana pun di kompetisi tersebut, karena ia juga mencetak tiga gol masing-masing melawan Getafe dan Osasuna.

Lamine Yamal, bintang Barcelona, terlibat dalam 12 gol selama delapan pertandingan pertama timnya di LaLiga musim 2026-2027, setelah mencetak tujuh gol dan memberikan lima assist, sehingga menjadikannya pemain Spanyol dengan kontribusi gol terbanyak setelah delapan pertandingan pertama timnya dalam satu musim di kompetisi ini sepanjang abad ke-21.



