Barcelona mengambil sikap tegas terhadap Bernardo Silva... Apakah kesepakatan itu batal?

Sebuah laporan media mengungkap bahwa Barcelona mengambil sikap tegas dalam negosiasi dengan Bernardo Silva, mantan pemain Manchester City, untuk merekrutnya pada musim panas ini.

Surat kabar "Marca" menjelaskan bahwa rencana Barcelona untuk musim depan tidak mencakup penguatan lini tengah, karena ada satu tujuan yang jelas, yaitu merekrut penyerang murni, terutama setelah kepergian Robert Lewandowski.

Tim ini juga membutuhkan penguatan di sayap kiri, baik dengan mengaktifkan opsi pembelian Rashford atau merekrut pemain lain, seperti yang akhirnya terjadi dengan kedatangan Anthony Gordon.

Sedangkan di lini belakang, tujuannya adalah menyelesaikan transfer Cancelo, dan jika ada pemain yang hengkang, ia akan digantikan oleh pemain lain, yang lebih disukai adalah bek tengah.

Namun, tidak ada rencana untuk lini tengah; sebaliknya, diperkirakan salah satu gelandang akan hengkang, karena Flick saat ini memiliki tujuh pemain di posisi tersebut.

Awalnya, Mark Casado adalah kandidat terkuat untuk hengkang, mengingat minimnya penampilannya di pertandingan musim lalu.

Agen Jorge Mendes menawarkan kepada Barcelona untuk merekrut Bernardo Silva, yang datang dari Manchester City.

Hal itu sudah lama terjadi, dan klub Catalan tersebut telah menunjukkan minat pada pemain Portugal tersebut pada musim-musim sebelumnya, sehingga tawaran tersebut disambut dengan baik.

Silva, seorang pemain serba bisa, mampu bermain di berbagai posisi, baik di lini tengah maupun lini serang. Selain itu, ia akan bergabung dengan Barcelona melalui transfer bebas setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir.

Barcelona mempertimbangkan tawaran tersebut dan memberi tahu Mendes bahwa hal itu mungkin terjadi, namun saat itu klub-klub lain yang tertarik untuk merekrutnya ikut campur, di mana Atlético Madrid menunjukkan minat yang besar, bersama dengan Real Madrid, dan hal ini meningkatkan tuntutan finansial sang pemain, karena klub-klub yang tertarik bersedia menawarkan gaji yang menggiurkan kepadanya.

Menghadapi situasi ini, Barcelona mengambil sikap tegas... Bernardo Silva bisa bergabung dengan Blaugrana, tetapi dengan syarat tertentu.

Klub tidak akan membayar gaji besar kepada pemain tersebut seolah-olah dia adalah bintang tim utama, dan Deco, direktur olahraga, sangat jelas mengenai batasannya.

Barcelona tidak siap mengeluarkan dana besar atau memberikan gaji yang lebih tinggi daripada gaji banyak pemain tim saat ini, dan di sinilah kesepakatan itu gagal.

Kemudian, pemain asal Portugal itu memberikan pernyataan yang mengakui bahwa Barcelona adalah salah satu tujuan potensialnya, meskipun ia sedang mempertimbangkan opsi lain.

Dia menegaskan bahwa prioritasnya adalah bergabung dengan klub yang benar-benar dia percayai, dan berkata: "Pada akhirnya, saya akan berusaha keras untuk menemukan tim yang menyambut saya, tim di mana saya merasa dihargai secara tulus. Ini sangat penting, dan kalian akan tahu keputusan saya saat saya mengambilnya."

Jadi, situasinya tetap sama. Di satu sisi, Barcelona tidak akan meningkatkan tawaran finansialnya, dan di sisi lain, mereka menunggu kepergian salah satu gelandang mereka sebelum menyelesaikan kesepakatan.

Dalam konteks ini, fakta bahwa Marc Casado dan Bernardo Silva memiliki agen yang sama, yaitu Jorge Mendes, mungkin akan mempermudah segalanya.