Barcelona mengamati, sementara Arab Saudi juga ikut dalam perburuan... Akankah Kane mengejutkan Bayern Munich?

Bayern Munich khawatir striker Inggris mereka, Harry Kane, akan hengkang secara gratis pada musim panas mendatang, di tengah perselisihan antara dirinya dan manajemen klub Bavaria tersebut.

Harry Kane bersiap memimpin timnas Inggris di Piala Dunia 2026, yang dimulai hari ini, Kamis, dengan mengetahui bahwa tim Tiga Singa berada di Grup 12 bersama Kroasia, Ghana, dan Panama.

Kontrak Harry Kane dengan Bayern Munich berlaku hingga Juni 2027, dan sebelumnya terdapat klausul yang memungkinkan dia hengkang pada musim panas ini, namun klausul tersebut telah berakhir beberapa minggu lalu.

Meskipun Bayern Munich tetap mempertahankan kapten Inggris tersebut dan tidak ingin menjualnya di tengah upaya klub-klub lain, terutama Barcelona, untuk mendapatkan jasanya, namun situasinya tidak seindah yang terlihat, menurut laporan majalah Jerman "Kicker".

Majalah Jerman tersebut menambahkan: "Ada perselisihan tersembunyi antara Harry Kane dan Bayern Munich, terkait klausul dan durasi kontrak baru."

Majalah tersebut juga menyebutkan bahwa ada klub-klub dengan dana besar yang memantau situasi Harry Kane dengan cermat, dan dalam beberapa pekan terakhir, namanya dikaitkan dengan Barcelona, namun tampaknya Blaugrana lebih fokus pada Julian Alvarez (Atletico Madrid).

"Kicker" berpendapat bahwa Inggris atau Arab Saudi adalah dua tujuan yang diusulkan bagi Harry Kane, jika ia meninggalkan Bayern Munich, namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Mereka menjelaskan bahwa beberapa klub berharap bisa merekrut Kane, dan tawaran menarik untuk sang penyerang tidak dapat dikesampingkan.

Di sisi lain, Bayern Munich yakin berada dalam posisi yang kuat karena pemain tersebut belum mengaktifkan klausul pelepasan kontraknya. Namun, Kane hanya memiliki sisa satu tahun dalam kontraknya, dan tampaknya ia memiliki pengaruh yang lebih besar daripada klub Jerman tersebut saat ini, serta dapat hengkang secara gratis setelah satu tahun, atau bernegosiasi dengan klub pilihannya pada Januari 2027.

Perlu dicatat bahwa Harry Kane tampil gemilang bersama Bayern Munich musim ini, di mana ia tampil dalam 51 pertandingan, mencetak 61 gol dengan 7 assist, serta memimpin tim Bavaria itu meraih gelar ganda domestik (liga dan piala), serta mencapai semifinal Liga Champions.