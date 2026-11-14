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Barcelona telah mendapatkan suntikan dana besar senilai €300 juta untuk melanjutkan transformasi stadion ikonis mereka. Klub asal Catalunya itu merampungkan penerbitan obligasi baru guna menjamin penyelesaian renovasi Camp Nou, sehingga stadion tersebut menjadi yang terbesar di Eropa.

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Suntikan dana besar berhasil diamankan

Barcelona berhasil merampungkan penerbitan obligasi senilai €300 juta untuk mendanai proyek stadionnya yang ambisius. Langkah finansial terbaru ini secara khusus ditujukan untuk menuntaskan renovasi Camp Nou yang sedang berlangsung.

Transaksi tersebut mendapat persetujuan resmi dari Komisi Pasar Sekuritas Nasional (CNMV) sebelum diumumkan. Persetujuan penting dari regulator ini memungkinkan Barcelona melanjutkan rencana infrastrukturnya tanpa penundaan.

Kemitraan keuangan global yang strategis

Untuk menjalankan langkah finansial berskala besar ini, Barcelona bermitra dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di industri tersebut guna mendapatkan pendanaan yang diperlukan. Goldman Sachs bertindak sebagai satu-satunya agen penempatan dalam transaksi yang kompleks ini.

Langkah strategis ini menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk menuntaskan perombakan stadion. Suntikan dana €300 juta tersebut akan memungkinkan transformasi Camp Nou terus berjalan tanpa gangguan hingga menjadi arena yang sepenuhnya modern.

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Membangun stadion terbesar di Eropa

Proyek Camp Nou tetap menjadi inti dari pengembangan Espai Barca yang lebih luas. Klub telah menegaskan bahwa pendanaan khusus ini sangat penting untuk mewujudkan visi akhir mereka bagi infrastruktur di sekitarnya.

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Setelah renovasi besar-besaran itu rampung sepenuhnya, Camp Nou secara resmi akan menjadi stadion sepakbola dengan kapasitas terbesar di Eropa. Kapasitas yang memecahkan rekor ini merupakan aspek penting dalam strategi operasional jangka panjang klub.

Fokus pada fasilitas premium

Ke depannya, dana yang baru diperoleh akan memungkinkan para pengembang merampungkan fasilitas interior tertentu di stadion baru tersebut. Salah satu fokus utama Camp Nou yang telah diperbarui adalah penyediaan beragam area premium dan fasilitas layanan tamu.

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Fasilitas kelas atas ini diharapkan dapat sepenuhnya memodernisasi pengalaman para suporter yang datang ke stadion pada hari pertandingan. Setelah keberhasilan penerbitan obligasi senilai €300 juta, penyelesaian tahap-tahap penting ini tetap menjadi prioritas utama klub saat ini.