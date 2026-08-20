Tampaknya mimpi transfer penyerang Argentina, Julian Alvarez, ke Barcelona akan tertunda, setidaknya hingga pemberitahuan lebih lanjut, sehingga Blaugrana mulai mengaktifkan rencana cadangan mereka untuk mengamankan posisi terpenting dalam skema pelatih Jerman, Hansi Flick.

Jurnalis David Sanchez melalui "Radio Marca" mengungkap adanya pergerakan rahasia di dalam lorong-lorong Camp Nou, setelah dipastikan bahwa mustahil merekrut penyerang Atletico Madrid pada musim panas ini.

Manajemen Los Rojiblancos menolak secara tegas gagasan melepas salah satu pemain terbaik mereka, jika bukan yang terbaik secara keseluruhan, sehingga memaksa direktur olahraga Deco untuk mencari solusi yang realistis sejak beberapa waktu lalu.

Permintaan jelas dari Flick

Permintaan pelatih Jerman, Hansi Flick, kepada manajemen sangat gamblang dan langsung: seorang penyerang murni nomor 9 yang baru untuk melengkapi sistem, karena ia menilai timnya sangat membutuhkan penyerang tajam yang mampu memberikan dimensi ofensif yang berbeda dan mencetak gol secara konsisten, terutama pada musim ketika klub berambisi bersaing sengit merebut semua gelar.

Dilema Barcelona terletak pada kenyataan bahwa target-target utama mereka adalah nama-nama kelas atas, dan klub-klub mereka tidak berniat melepasnya dengan mudah. Dengan semakin dekatnya penutupan bursa transfer, pilihan-pilihan mulai menyusut secara signifikan di hadapan manajemen Laporta.

Ayoze Perez, nama yang mengejutkan

Di sinilah muncul sebuah nama mengejutkan sebagai alternatif yang potensial dan menarik, yaitu pemain internasional Spanyol, Ayoze Perez, penyerang Villarreal, menurut apa yang disampaikan David Sanchez. Ia dianggap sebagai pilihan yang sangat disukai oleh Hansi Flick, yang mengenal betul kualitasnya dan meyakini kemampuannya untuk cepat beradaptasi dengan gaya bermain Blaugrana, berkat vitalitasnya, pengalamannya yang luas, serta kemampuannya bermain di berbagai posisi ofensif, dan bukan hanya sebagai penyerang murni.

Ayoze berusia 32 tahun, memiliki pengalaman luas di level tertinggi, dan terikat kontrak dengan Villarreal hingga tahun 2028. Meski klub Kapal Selam Kuning itu akan meminta jumlah yang besar untuk melepasnya, status kontraknya tidak akan menjadi penghalang bagi rampungnya transaksi.

Nilai klausul penalti dalam kontraknya sekitar 30 juta euro, sebuah angka yang bisa dinegosiasikan dan diturunkan jika kedua klub memasuki negosiasi langsung.

Menurut informasi David Sanchez, pemain itu sendiri sepenuhnya terbuka terhadap langkah tersebut, dan seandainya Barcelona memutuskan bergerak secara resmi serta menghubungi Villarreal, Ayoze Perez akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan mimpinya dan mengenakan jersey Blaugrana pada musim panas ini.