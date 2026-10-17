Situs Spanyol "Defensa Central", yang dikenal dekat dengan Real Madrid, melancarkan serangan terhadap keputusan-keputusan perangkat pertandingan dalam laga Barcelona versus Real Betis, dengan menilai bahwa dianulirnya gol Giovani Lo Celso karena handball tidak sengaja dari Cucho Hernandez memberi tim Katalan keuntungan tambahan dalam perburuan gelar La Liga, setelah tim Andalusia itu kehilangan gol yang seharusnya memberi mereka hasil imbang 2-2 sebelum paruh pertama berakhir.

Situs tersebut menyebutkan bahwa wasit Ricardo de Burgos Bengoetxea menganulir gol Lo Celso setelah merujuk kepada teknologi video assistant referee "VAR", meski sentuhan tangan yang menjadi dasar keputusan itu terjadi jauh sebelum pemain Argentina tersebut melepaskan tendangan ke dalam gawang, hal yang memicu protes luas dari para pemain Betis dan tim kepelatihannya.

"Defensa Central" menganggap Barcelona mendapat dukungan tambahan pada laga pekan kesembilan, yang mereka gambarkan bukan pengecualian dari kontroversi yang menyertai kompetisi La Liga, sementara situs itu juga mengkritik apa yang mereka nilai sebagai kemunduran kualitas sepak bola Spanyol, dengan menyebut bahwa keputusan menganulir gol tersebut merampas peluang Betis untuk kembali ke dalam pertandingan pada momen yang menentukan.

Gol Lo Celso yang dianulir menyulut kemarahan di La Cartuja

Situs tersebut menjelaskan bahwa pertandingan berlangsung menarik dan bertempo cepat sejak awal, setelah Lamine Yamal membuka keunggulan Barcelona pada menit kesembilan, sebelum Valentin Gomez menyamakan kedudukan untuk Betis lewat sepakan kepala, memanfaatkan sepak pojok yang gagal dibuang lini belakang tim Katalan sebagaimana mestinya.

Barcelona kembali memimpin melalui gol Rodri Hernandez pada menit ke-40, namun Betis merasa berhasil menyamakan skor sebelum paruh pertama berakhir, ketika Giovani Lo Celso melepaskan tembakan langsung yang bersarang di gawang kiper Joan Garcia.

Namun kegembiraan tuan rumah tak berlangsung lama, setelah teknologi video turun tangan untuk meninjau sentuhan tangan pada Cucho Hernandez saat serangan dibangun, sehingga wasit memutuskan menganulir gol tersebut.

"Defensa Central" menyoroti bahwa insiden itu terjadi setelah benturan keras antara Cucho Hernandez dan Pedri, dengan menilai bahwa sentuhan tangan tersebut tidak disengaja, serta menyebut kemungkinan bahwa pemain Barcelona itulah yang melakukan pelanggaran pada duel yang mendahuluinya.

Keputusan itu memunculkan pertanyaan soal waktu terjadinya insiden dan sejauh mana keterkaitannya secara langsung dengan gol tersebut, terutama karena sentuhan tangan itu terjadi jauh sebelum tendangan Lo Celso.

Pellegrini meledak marah

Kemarahan di kubu Real Betis meningkat setelah gol tersebut dianulir, di mana pelatih Manuel Pellegrini memprotes keras keputusan wasit, yang berarti membuat timnya kehilangan gol penyama kedudukan pada momen krusial dalam laga, sehingga pelatih asal Cile itu menerima kartu kuning akibat protesnya.

Bernal diusir usai bersitegang dengan Lamine Yamal

"Defensa Central" menegaskan bahwa ketegangan berlanjut pada paruh kedua, setelah Real Betis mencetak gol baru melalui Abde Ezzalzouli pada menit ke-52, memperkecil selisih setelah Barcelona mencetak gol ketiga mereka.

Namun serangan yang mendahului gol Betis itu diwarnai jatuhnya Fermin Lopez ke tanah akibat benturan, sebelum perhatian beralih ke perselisihan antara Lamine Yamal dan Facundo Bernal.

Insiden itu bermula dari dorongan winger Barcelona kepada pemain Uruguay tersebut, yang membalas dengan memegang kepala Yamal, sehingga situasi cepat memanas dan wasit turun tangan dengan mengeluarkan kartu merah kepada Bernal.

Meski Yamal tidak diusir keluar, Bernal meninggalkan lapangan dengan kartu merah setelah keributan tersebut, sebuah insiden yang menambah babak baru pada kontroversi yang menyertai pertandingan ini, baik karena dianulirnya gol Lo Celso maupun keputusan-keputusan yang diambil wasit sepanjang laga.