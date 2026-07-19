Barcelona memicu kemarahan para penggemarnya dengan foto seorang pemain Real Madrid

Barcelona memicu kemarahan sebagian besar penggemarnya, setelah memposting foto kolase melalui akun resmi mereka di media sosial, yang dirancang menggunakan kecerdasan buatan, dan menampilkan 9 pemain lulusan Akademi "La Masia" yang akan berlaga di final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, yang dijadwalkan hari ini, Minggu, sebagai bentuk apresiasi terbaru atas keberhasilan Akademi Barça dalam melahirkan bintang-bintang sepak bola.

Foto tersebut menampilkan Lionel Messi, Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Eric García, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella, dan Víctor Muñoz, dengan total 8 pemain yang membela Spanyol, serta satu pemain yang membela timnas Argentina, yaitu Messi.

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Namun, foto tersebut memicu reaksi luas di kalangan suporter Barcelona, di mana banyak penggemar menuntut agar Mark Cucurella dihapus dari foto tersebut, meskipun ia merupakan salah satu lulusan “La Masia”, setelah ia baru-baru ini pindah ke rival abadi Real Madrid.

Kokorela merupakan salah satu lulusan akademi Blaugrana; ia bergabung dengan "La Masia" pada tahun 2012 dari Espanyol, dan meniti karier di tim-tim junior hingga mencapai tim cadangan. Ia juga tampil dalam satu pertandingan bersama tim utama, di Copa del Rey, sebelum dipinjamkan ke Eibar pada musim panas 2018.

Bek kiri tersebut kemudian pindah ke Getafe, lalu menjalani dua petualangan di Liga Premier bersama Brighton dan Chelsea, sebelum kembali ke La Liga musim panas ini melalui Real Madrid.



