Pada musim panas yang membuktikan kemampuan Barcelona menggabungkan keunggulan olahraga dengan kesuksesan ekonomi, buah kerja Deco dan Hansi Flick mulai tampak jelas, setelah klub berhasil memperkuat kedalaman skuadnya dan menaikkan nilai pasar transfer-transfernya hingga lebih dari 116 juta euro, di saat klub-klub besar lain menanggung kerugian besar, dipimpin Manchester United dan Al Hilal Saudi.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona memperoleh keuntungan dari kembalinya mereka ke aturan financial fair play dengan rasio 1:1, yang memungkinkan mereka merekrut pemain secara normal, serta memungkinkan manajemen olahraga di bawah pimpinan Deco membangun skuad yang seimbang dengan setidaknya dua opsi di setiap posisi, dengan level yang berdekatan, dan kadang bahkan lebih unggul.

Kedalaman skuad ini tercermin pada penampilan tim, sebab Barcelona tetap mempertahankan identitas dan gaya mainnya terlepas dari nama-nama yang berada di lapangan, hingga meraih sepuluh kemenangan dalam sepuluh pertandingan resmi pertama, dengan rata-rata 4,3 gol per pertandingan dan satu tembakan setiap empat menit.

Keuntungan itu tidak hanya terbatas pada hasil di dalam lapangan, tetapi juga meluas ke nilai pasar para pemain. Berdasarkan studi observatorium sepak bola "CIES", Barcelona mencatatkan kenaikan lebih dari 116 juta euro pada nilai transfer-transfernya selama lima tahun terakhir, dengan mengecualikan pemain-pemain lokal dari perhitungan.

Seandainya studi tersebut memasukkan pemain lokal, klub Catalunya itu berpeluang naik dalam peringkat yang dipuncaki Eintracht Frankfurt dengan kenaikan mencapai 527 juta euro, diikuti Real Madrid dengan keuntungan mencapai 526 juta euro.

Keuntungan Real Madrid didorong oleh naiknya nilai pasar sejumlah bintangnya, di mana keuntungan modal riil mereka mencapai 27 juta euro, berbanding 499 juta euro dari keuntungan virtual. Kylian Mbappe, yang bergabung secara gratis dan nilai pasarnya melampaui 160 juta euro, serta Arda Guler, yang nilainya naik dari 30 menjadi 125 juta euro, menjadi bagian penting dari kenaikan tersebut.

Di sisi lain, klub-klub Saudi menghadapi penurunan tajam pada nilai aset mereka, setelah Al Hilal mencatatkan hasil terburuk di antara klub-klub yang tercakup dalam studi tersebut, dengan kerugian mencapai 502 juta euro. Sementara di Eropa, Manchester United menjadi yang paling terdampak, dengan penurunan mencapai 405 juta euro.