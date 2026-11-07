Barcelona memasuki laga yang dinanti-nanti melawan Atletico Madrid dengan ambisi meraih kemenangan demi menjauh di puncak klasemen La Liga, sekaligus bertujuan mengulangi pencapaian yang terakhir kali diraih Real Madrid di markas Los Rojiblancos.

Menurut statistik "Opta", Barcelona meraih kemenangan dalam empat pertandingan tandang terakhir melawan Atletico Madrid di La Liga, dan berpeluang menjadi tim ketiga dalam sejarah kompetisi yang meraih lima kemenangan beruntun di markas Atletico, setelah Athletic Bilbao pada 1955 (5 kemenangan beruntun) dan Real Madrid pada 2013 (6 kemenangan beruntun).

Di sisi lain, Atletico Madrid meraih kemenangan dalam dua dari lima pertemuan terakhirnya melawan Barcelona di seluruh kompetisi, berbanding tiga kemenangan untuk Barcelona. Ini merupakan satu kemenangan tambahan bagi Atletico dibandingkan sepuluh pertemuan sebelumnya melawan tim Catalan tersebut, yang selama itu mereka meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan delapan kekalahan.

Atletico Madrid menang dalam tujuh pertandingan terakhirnya di La Liga. Sejak musim 2021-2022, tim ini hanya sekali meraih rangkaian kemenangan yang lebih panjang di kompetisi tersebut, yakni ketika menang dalam delapan pertandingan beruntun pada Januari 2025.

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6 kemenangan tandang beruntun?

Barcelona menang dalam lima pertandingan tandangnya di La Liga selama musim 2026-2027, dan mencetak setidaknya tiga gol di setiap laga, dengan total 22 gol.

Tim Catalan ini sebelumnya hanya dua kali memenangi enam pertandingan tandang pertamanya dalam satu musim kompetisi, yaitu pada musim 2010-2011, ketika menang dalam 10 pertandingan pertama, dan 2012-2013, ketika juga meraih kemenangan dalam 10 pertandingan pertama.

Adapun Atletico Madrid mencetak tujuh gol dari serangan membangun "Build Up Attacks" di La Liga selama musim 2026-2027, dan satu-satunya tim yang mengunggulinya dalam jenis serangan ini hanyalah lawan berikutnya, Barcelona, yang mencetak delapan gol dengan cara ini sejauh ini di kompetisi.

Barcelona mencetak 46 gol dalam 11 pertandingan pertamanya di La Liga musim 2026-2027, dan satu-satunya yang mengunggulinya dalam sejarah kompetisi setelah 11 pertandingan pertama dalam satu musim hanyalah Athletic Bilbao, yang mencetak 49 gol pada musim 1930-1931. Sevilla juga mencetak 46 gol pada fase ini di musim 1940-1941.

Korban favorit Alvarez

Dari sisi pemain, Julian Alvarez mencetak empat gol dalam sembilan pertandingan yang dijalaninya bersama Atletico Madrid melawan Barcelona di seluruh kompetisi. Pemain ini tidak mencetak gol lebih banyak bersama Atletico ke gawang tim mana pun, karena ia juga memiliki empat gol ke gawang Real Madrid dan Rayo Vallecano.

Di sisi lain, Raphinha, pemain Barcelona, mencetak 15 gol dalam 10 pertandingan di La Liga musim 2026-2027, menjadikannya satu-satunya pemain kedua di abad ke-21 yang mencapai jumlah gol ini setelah 10 pertandingan pertamanya dalam satu musim kompetisi, setelah Cristiano Ronaldo bersama Real Madrid pada musim 2014-2015, ketika ia mencetak 18 gol.

Adapun untuk para pelatih, Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, meraih 344 kemenangan sepanjang karier kepelatihannya di La Liga dalam 565 pertandingan, dengan rincian 344 kemenangan, 123 hasil imbang, dan 98 kekalahan, menyamai rekor Luis Aragones sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah kompetisi, dengan masing-masing mengoleksi 344 kemenangan. Aragones meraih angka ini dalam 756 pertandingan, yang di dalamnya ia juga meraih 180 hasil imbang dan 232 kekalahan.

Hansi Flick kalah dalam tiga dari 10 pertandingan yang dijalaninya sebagai pelatih Barcelona melawan Atletico Madrid di seluruh kompetisi, berbanding enam kemenangan dan satu hasil imbang, menjadikan Atletico sebagai tim yang membuat Flick menelan kekalahan terbanyak selama masanya bersama Barcelona.