Barcelona memasukkan Casado ke dalam daftar pemain yang akan dilepas dan menetapkan harganya

Mark Casado, gelandang Barcelona, terus mempertimbangkan pilihan-pilihan terkait masa depannya dengan tenang, sementara laporan media Italia mengungkapkan bahwa agennya telah menawarkannya kepada AC Milan yang berupaya memperkuat lini tengahnya selama bursa transfer musim panas, sementara Barcelona menetapkan harganya sekitar 25 juta euro.

Menurut surat kabar Italia “La Gazzetta dello Sport”, Jorge Mendes, agen Casado, memanfaatkan pembicaraannya dengan klub Milan terkait kesepakatan lain mengenai kemungkinan perekrutan penyerang Gonzalo Ramos, untuk mengusulkan kemungkinan merekrut pemain asal Katalonia tersebut kepada manajemen Rossoneri.

Namun, surat kabar Italia tersebut menyebutkan bahwa prioritas Milan masih tertuju pada perekrutan pemain Norwegia Morten Høiland, gelandang Sporting Lisbon, meskipun tingginya biaya transfer dianggap sebagai hambatan utama dalam penyelesaiannya, yang mungkin membuka peluang bagi alternatif lain, termasuk Casado.

Saat ini, tampaknya Casado tidak terburu-buru untuk menentukan masa depannya, mengingat Barcelona masih memiliki dua minggu sebelum dimulainya masa persiapan musim baru, dan semua indikasi menunjukkan bahwa ia akan mengambil keputusan akhir pada saat itu, terutama dengan banyaknya pilihan yang tersedia di hadapannya.

Minat terhadap pemain ini tidak hanya terbatas di Italia, karena klub-klub Eropa dan Arab Saudi juga telah menunjukkan ketertarikannya. Selain itu, Beşiktaş dari Turki telah mengambil langkah untuk menanyakan syarat-syarat transfer yang mungkin terjadi, dan telah menghubungi Mendes untuk mengetahui situasi pemain Barcelona tersebut.