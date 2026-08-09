Barcelona Melambat dalam Transfer Marmoush, Newcastle Siapkan 65 Juta Euro untuk Merebutnya

Klub Newcastle United bersiap untuk masuk dengan kuat ke dalam perburuan merekrut pemain Mesir Omar Marmoush, penyerang Manchester City, di tengah meningkatnya pembicaraan mengenai kemungkinan kepergian sang pemain dari stadion "Etihad" selama periode transfer musim panas ini.

Marmoush mendapatkan perhatian dari sejumlah klub Eropa, pada saat masa depannya bersama Manchester City tampak terbuka untuk segala kemungkinan, setelah ia mengalami kesulitan untuk mengamankan tempat sebagai pemain inti dalam susunan tim.

Situs "CaughtOffside" menyebutkan, ada peluang nyata bagi kepergian Omar Marmoush dari Manchester City selama periode transfer saat ini, terutama di tengah ketidakberhasilannya hingga kini dalam mengukuhkan posisinya dalam susunan inti tim.

Pemain internasional Mesir tersebut masih menjadi incaran sejumlah klub, di mana Tottenham Hotspur dan Barcelona menonjol di antara pihak-pihak yang paling menginginkan jasanya, menurut situs "CaughtOffside".

Meski demikian, pergerakan dari pihak klub-klub yang berminat merekrut Marmoush tampak relatif lambat hingga saat ini, karena sepertinya sang pemain tidak menempati puncak daftar prioritas dari klub-klub tersebut, meskipun ada apresiasi nyata terhadap kemampuannya dari pihak Barcelona.

Klub Catalan itu sedang mencari transfer berbiaya rendah untuk memperkuat lini serangnya, terutama di tengah tingginya biaya perekrutan Julian Alvarez, hal yang mungkin menjadikan Marmoush sebagai pilihan yang lebih realistis bagi Barcelona.

Di sisi lain, Tottenham juga menempatkan Marmoush dalam rencananya, dan beberapa kontak tidak resmi mengenai sang pemain telah dilakukan. Namun demikian, dipahami bahwa klub London itu saat ini berfokus pada prioritas lain di bursa transfer, yang terdepan di antaranya adalah duet Savinho dan Cody Gakpo, yang menjelaskan lambatnya pergerakan mereka terhadap penyerang Manchester City tersebut.

Newcastle masuk perburuan Marmoush

Newcastle United menjadi tujuan menarik yang layak diikuti selama periode mendatang, di tengah keinginan klub tersebut untuk merekrut Marmoush serta kepemilikannya atas kemampuan finansial yang besar yang memungkinkannya bergerak dengan kuat di bursa transfer.

Tampaknya pemain Mesir berusia 27 tahun itu merupakan pilihan ideal yang dibutuhkan Newcastle saat ini, terutama setelah musim panas yang sulit yang menyaksikan kepergian sejumlah bintang paling menonjol tim.

Anthony Gordon telah pindah ke Barcelona, sementara Sandro Tonali pergi ke Tottenham, di samping kepindahan Bruno Guimaraes ke Arsenal.

Hal itu menyebabkan tersedianya sejumlah dana yang besar bagi Newcastle, berkat pemasukan besar yang akan diperolehnya dari penjualan para pemain tersebut, yang mungkin memberinya kemampuan untuk mendanai transfer Marmoush dan memenuhi tuntutan finansial Manchester City.

65 juta euro menuntaskan transfer?

Para pakar dan spesialis di bursa transfer memperkirakan bahwa Newcastle berada dalam posisi ideal yang memungkinkannya untuk memenuhi tuntutan finansial Manchester City, yang berkisar antara 60 dan 65 juta euro, guna mendapatkan jasa Marmoush.

Salah satu sumber mengatakan kepada situs "CaughtOffside": "Newcastle menyadari kebutuhannya untuk menuntaskan transfer-transfer kuat guna memperkuat lini serang; para penyerang yang direkrut klub musim panas lalu tidak memenuhi ekspektasi, dan ada keraguan serius yang menyelimuti masa depan Nick Woltemade, sementara Marmoush menempati peringkat teratas dalam daftar incaran mereka".

Ia menambahkan: "Transfer ini tidak akan murah, tetapi Newcastle menghadapi tekanan untuk menuntaskan perekrutan menonjol semacam ini pada saat ini, terutama setelah pemasukan finansial besar yang diraihnya dari penjualan pemain. Meskipun belum ada pergerakan resmi hingga kini, hal ini pasti layak untuk diikuti".

Sebaliknya, Manchester City tampaknya tidak terdesak untuk menjual Marmoush, terutama karena sang pemain mungkin perlu bertahan dalam skuad tim untuk menyediakan kedalaman yang dibutuhkan dalam susunan tim selama musim mendatang.

Meski demikian, sebagian besar perantara yang mengetahui situasi penyerang internasional Mesir tersebut memperkirakan bahwa klub Inggris itu akan bersedia menyetujui kepergiannya jika tawaran finansial yang sesuai datang.

Dengan demikian, hari-hari mendatang mungkin berubah menjadi fase yang menentukan dalam masa depan Marmoush, dengan masuknya Newcastle ke jalur persaingan di samping Tottenham dan Barcelona, terutama karena kemampuan finansial klub Inggris itu mungkin memberinya keunggulan yang jelas dalam perburuan merekrut penyerang Mesir tersebut.