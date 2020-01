Lionel Messi Ukir Rekor Kemenangan Ke-500

Lionel Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah sepakbola Spanyol yang menembus 500 kemenangan, setelah membungkam 5-0 di .

Messi tak tampil saat Barca mengecap kemenangan kurang meyakinkan di babak 32 besar atas Ibiza pekan lalu, tapi Setien menurunkan peraih enam Ballon d’Or tersebut ke dalam starting XI di perdelapan-final, Jumat (31/1) dini hari WIB.

Gol-gol dari Antoine Griezmann dan Clement Lenglet memberi keunggulan pada Barca di babak pertama. Messi kemudian menorehkan gol ketiga, sebelum Arthur memperbesar skor di menit ke-77. La Pulga membukukan gol keduanya dini hari tadi sesaat sebelum laga usai, dengan melesakkan bola ke atap gawang setelah melewati kiper Leganes.

