Barcelona menerima pukulan dini dalam laga yang dinanti melawan Atletico Madrid, setelah tuan rumah berhasil menggetarkan gawang dan membuka keunggulan di Stadion Metropolitano, dalam pertandingan pekan ke-12 Liga Spanyol, lewat awal yang mendebarkan dan memanaskan suasana laga.

Gol tersebut dicetak oleh Giuliano Simeone, yang memanfaatkan umpan matang dari rekan senegaranya asal Argentina, Julian Alvarez, untuk menerjemahkan awal yang kuat dari Atletico Madrid menjadi keunggulan dini.

Serangan berawal dari umpan silang mendatar yang dikirimkan Alvarez ke dalam kotak penalti, sebelum Giuliano Simeone melaju dari belakang dengan kecepatan tinggi dan berhasil melepaskan tembakan ke dalam gawang, di tengah kegembiraan para pendukung Atletico Madrid yang merayakan keunggulan timnya.

Setelah gol itu, surat kabar Spanyol "AS" menyoroti angka-angka mencolok milik Julian Alvarez saat berhadapan dengan Barcelona, seraya menegaskan bahwa klub Catalan itu merupakan lawan favorit bagi penyerang asal Argentina tersebut.

Surat kabar itu menyebutkan: "Julian Alvarez terlibat dalam tujuh gol ke gawang Barcelona dalam 10 pertandingan di seluruh kompetisi dengan seragam Atletico Madrid, setelah mencetak empat gol dan memberikan tiga assist. Ini adalah jumlah kontribusi gol terbanyak yang dibukukannya melawan lawan mana pun."

Jaringan statistik Opta mengungkap daftar tim-tim yang paling banyak menerima kontribusi gol dari Julian Alvarez dengan seragam Atletico Madrid di seluruh kompetisi, di mana Barcelona memuncaki daftar dengan 7 kontribusi gol, yakni 4 gol dan 3 assist.

Tottenham dan Real Madrid berada di posisi kedua dengan masing-masing 5 kontribusi; Alvarez mencetak 3 gol dan memberikan dua assist ke gawang tim Inggris itu, sementara ia mencetak 4 gol dan memberikan satu assist melawan klub kerajaan tersebut.

Daftar itu juga mencakup Valladolid, Real Betis, dan Rayo Vallecano, dengan 4 kontribusi gol melawan masing-masing tim; ia mencetak 3 gol dan menciptakan satu gol melawan Valladolid, membukukan dua gol dan memberikan dua assist melawan Real Betis, sementara ia mencetak 4 gol ke gawang Rayo Vallecano.