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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Barcelona Kuasai Nominasi "Golden Boy": 3 Nama dan Nama Keempat yang Mengubah Perhitungan

Barcelona
LaLiga
L. Yamal
M. Bernal
P. Cubarsi
X. Espart
Spanyol

Siapa dia?

Xavi Espart, pemain muda Barcelona berusia 19 tahun, mendobrak masuk ke dalam daftar kandidat penghargaan Golden Boy pada pembaruan terbaru daftar yang dirilis surat kabar Italia "Tuttosport", setelah dirinya memaksakan kehadirannya secara dini dalam perhitungan tim utama, serta tampil sebagai starter dalam 4 laga pertama di liga, meski menempati posisi bek kiri untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Menurut surat kabar tersebut, sebagai pihak pemberi penghargaan, Espart masuk dalam daftar diperluas yang mencakup talenta-talenta muda terkemuka di dunia, dan terbatas pada pemain yang lahir pada tahun 2005 atau sesudahnya, di tengah meningkatnya perhatian terhadap sang pemain sejak ia menarik perhatian Hansi Flick selama masa persiapan musim.

Kemunculan Espart tidak terbatas pada daftar penghargaan utama, sebab ia juga bersaing memperebutkan penghargaan "Golden Boy Web", yang ditentukan melalui pemungutan suara publik.

Barcelona memiliki dalam daftar kandidat penghargaan ini, selain Espart, yaitu Lamine Yamal, Pau Cubarsi, dan Marc Bernal.

Edisi-edisi terakhir penghargaan "Golden Boy Web" menyaksikan penobatan Jude Bellingham, Wildschut, dan Mouzakitis, sementara sebelumnya penghargaan itu pernah diraih Ansu Fati pada tahun 2020, dan Adeyemi pada tahun 2021.

LaLiga
Levante crest
Levante
LEV
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Barcelona
BAR

Barcelona memiliki catatan menonjol dalam penghargaan utama, setelah 3 pemainnya dinobatkan sebagai pemenang dalam 5 edisi terakhir yang dimenangkan oleh pemain dari klub tersebut; di mana Pedri meraih penghargaan itu pada tahun 2021, kemudian Gavi pada tahun 2022, sebelum Lamine Yamal meraihnya pada tahun 2024, sementara Desire Doue adalah peraih terakhirnya.

Pada edisi tahun ini, Pau Cubarsi tampil menonjol sebagai kandidat terkuat untuk memenangkan penghargaan tersebut, pada saat kemunculan dini Espart bersama tim utama memberikan dorongan kuat bagi kehadirannya di antara talenta-talenta muda terkemuka dalam sepak bola dunia.

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