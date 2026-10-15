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Barcelona resmi mengumumkan kolaborasi musik terbaru mereka dengan nama besar untuk El Clasico mendatang melawan Real Madrid. Raksasa Catalunya itu akan menjadikan rapper sekaligus perancang busana asal Amerika Serikat, Tyler, the Creator, sebagai sosok utama dalam kerja sama mereka dengan Spotify untuk pertandingan terbesar dalam sepakbola Spanyol.

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Barcelona ungkap kolaborasi terbaru untuk jersei Spotify

Barcelona telah mengonfirmasi bahwa Tyler, the Creator akan menjadi wajah baru rangkaian promosi edisi khusus klub untuk laga yang sangat dinantikan melawan Real Madrid. Klub secara resmi menyambut sang artis melalui kanal media sosialnya dengan membagikan foto bintang asal Amerika Serikat itu mengenakan warna khas Barcelona. Langkah terbaru ini melanjutkan strategi pemasaran inovatif klub, yang mengganti logo sponsor biasanya dengan identitas musisi ternama dunia dalam laga-laga besar.

Kolaborasi mendatang ini tidak hanya melibatkan sang artis, tetapi juga GOLF WANG, merek busana jalanan berpengaruh yang didirikan oleh rapper tersebut. Kabar yang pertama kali diungkap RAC1 itu kini telah diresmikan oleh klub menjelang duel di Spotify Camp Nou. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober pukul 21.00 waktu setempat, menghadirkan panggung global yang besar bagi perpaduan olahraga, musik, dan mode urban kelas atas.

Bagi Barcelona, jersei telah berkembang menjadi elemen penting identitas komersialnya melalui kemitraan dengan Spotify. Dengan menampilkan artis berbeda dalam pertandingan-pertandingan terbesar sepanjang musim, klub dapat menjangkau beragam khalayak di luar penggemar sepakbola pada umumnya. Tyler, the Creator mengikuti jejak kolaborator sebelumnya seperti Olivia Rodrigo, yang menunjukkan keinginan klub untuk mempertahankan hubungan kuat dengan Generasi Z dan budaya busana jalanan modern.

Tyler menjadi musisi kesembilan yang ambil bagian dalam rangkaian kolaborasi unik ini sejak dimulai pada 2022. Proyek tersebut pertama kali menghadirkan rapper asal Kanada, Drake, dan sejak itu melibatkan sederet nama besar, termasuk musisi asal Spanyol Rosalia, grup rock legendaris The Rolling Stones, serta bintang asal Kolombia Karol G. Nama-nama ternama lain yang pernah tampil di jersei Barcelona mencakup Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran, dan yang terbaru Olivia Rodrigo, menjadikan daftar kolaboratornya salah satu yang paling eksklusif di industri hiburan.

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Kontroversi seputar sang artis

Meski kolaborasi ini menghadirkan tampilan baru bagi jersei Barcelona, pemilihan Tyler, the Creator juga mengundang perbincangan. Tyler Gregory Okonma, sosok di balik nama panggung tersebut, pertama kali dikenal luas sebagai pemimpin kolektif hip-hop alternatif Odd Future.

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Kontroversi tersebut berdampak nyata pada kariernya, terutama pada 2015 ketika pemerintah Inggris secara resmi melarangnya masuk ke Britania Raya. Kementerian Dalam Negeri Inggris saat itu menyebut isi liriknya sebagai alasan keputusan tersebut. Akibatnya, sejumlah penampilan yang telah dijadwalkan dibatalkan dan muncul perdebatan di seluruh dunia mengenai batas provokasi dalam seni.

Namun, larangan itu akhirnya dicabut pada 2019, sehingga ia dapat kembali ke London untuk menggelar serangkaian pertunjukan yang sukses. Kepulangannya menandai perubahan persepsi publik terhadap dirinya, karena karya-karyanya yang lebih baru, termasuk album ‘IGOR’ yang mendapat pujian kritikus, memperlihatkan sisi artistiknya yang lebih matang dan eksperimental.

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Identitas visual baru untuk El Clasico

Kini, Tyler bersiap membawa identitas visualnya yang khas ke salah satu ajang olahraga yang paling banyak ditonton di dunia. Kemitraan Barcelona dan Spotify bertujuan memanfaatkan gaya uniknya serta basis penggemar fanatik merek GOLF WANG untuk menciptakan sesuatu yang menarik bagi dunia mode maupun sepakbola.

Pelibatan GOLF WANG menunjukkan langkah lebih jauh klub Catalan itu ke ranah ritel serta pengembangan identitas merek yang berkaitan dengan gaya hidup. Hal ini mengisyaratkan bahwa kolaborasi tersebut kemungkinan tidak akan terbatas pada logo di jersei pertandingan, tetapi berpotensi mencakup produk edisi terbatas yang menarik bagi kolektor dan penggemar gaya khas sang artis. Seiring Barcelona terus berupaya memulihkan kondisi keuangannya, kerja sama komersial berskala besar seperti ini tetap penting untuk mempertahankan status klub sebagai kekuatan global dalam olahraga dan budaya.

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Pada akhirnya, pertandingan mendatang melawan Real Madrid akan menjadi ujian sesungguhnya bagi eksperimen pemasaran terbaru ini. Dengan jutaan penggemar menyaksikan dari berbagai penjuru dunia, tampilnya identitas Tyler, the Creator di lapangan akan menunjukkan sejauh mana klub bersedia melampaui batas-batas sponsor tradisional.