Barcelona menyikapi pernyataan terakhir penyerangnya, Ferran Torres, dengan sedikit rasa heran, namun tanpa kehilangan ketenangan, karena mereka sudah memiliki indikasi sejak awal bahwa sang pemain mungkin akan berkomentar tanpa membantah laporan-laporan yang beredar selama beberapa pekan mengenai ketertarikan Paris Saint-Germain untuk mendatangkannya.

Torres berkata kemarin, Senin, ketika ditanya tentang ketertarikan Paris Saint-Germain: "Saat ini, saya memiliki kontrak dengan Barcelona, tetapi terus terang, dalam sepak bola, tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi."

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa hal yang tidak terduga dari Torres adalah ia menuntut Barcelona untuk membuktikan bahwa mereka menginginkan dirinya bertahan, padahal klub sudah memberitahunya selama beberapa pekan bahwa mereka ingin memperpanjang kontraknya, tetapi hal itu harus dilakukan pada bulan September karena alasan yang berkaitan dengan "fair play", mengingat mereka kini harus fokus pada para pemain yang pergi dan perekrutan.

Selain itu, Barcelona menegaskan bahwa mereka selalu berada di sisinya, bahkan ketika ia melewati periode kekeringan gol pada musim lalu, karena mereka lebih menghargai usaha dan komitmennya sehari-hari dibanding pencatatan gol.

Meski demikian, surat kabar tersebut menyebutkan bahwa terlepas dari tantangan yang dilontarkan Torres, klub Katalan itu tidak berniat mundur seinci pun dari sikap tegasnya.

Barcelona jelas mengandalkannya, tetapi dalam kerangka waktu dan gaji yang telah ditentukan, dan dalam hal ini, Barcelona menilai bahwa gaji Ferran Torres sesuai dengan perannya di tim dan dari sudut pandang pelatih, sehingga mereka tidak memperkirakan adanya kenaikan gaji yang besar dalam tawaran apa pun yang akan diberikan kepadanya.

Dari sisi olahraga, jelas di Camp Nou bahwa waktu bermainnya dan perannya di tim bergantung pada Hansi Flick, pelatih yang mengutamakan kelayakan dan yang sebelumnya sudah lebih memilih Ferran dibanding Robert Lewandowski pada awal musim lalu.

Barcelona menyadari bahwa penghargaan Flick terhadap kontribusi Ferran adalah satu hal, sementara ketidakmampuan sang pelatih untuk meminta perekrutan penyerang lain kelas atas (Julian Alvarez dalam hal ini) setelah kepergian Lewandowski adalah hal lain.

Di Barcelona pun mereka tidak memahami alasan ketidakpuasan Ferran jika Flick tidak menganggapnya sebagai penyerang utama, terutama karena ia adalah pelapis reguler bagi Mikel Oyarzabal di timnas Spanyol, dan ia mencetak gol kemenangan di laga final Piala Dunia setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Terkait ketertarikan Paris Saint-Germain untuk mendatangkannya, sikap Barcelona juga jelas menurut apa yang disebutkan surat kabar tersebut: "Jika Ferran ingin pergi, ia harus memintanya. Dan jika ia memiliki tawaran yang ingin ia terima, ia harus memberitahu klub yang berminat untuk mengajukannya, lalu dewan direksi Barcelona dan manajemen eksekutif akan menilainya."

Hingga saat ini, tawaran tersebut belum datang, dan sebagian pihak meragukan kedatangannya di masa depan. Ada tokoh-tokoh berpengaruh di Barcelona yang tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa tujuan sebenarnya dari Ferran adalah memanfaatkan popularitasnya saat ini untuk memastikan perpanjangan kontraknya dengan kontrak yang lebih menguntungkan.

Karena semua alasan yang tergabung ini, semua orang di Camp Nou menunggu untuk mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi mereka menjaga ketenangan mereka. Namun rencananya sudah jelas, dan hanya Ferran sendiri yang bisa mengubahnya jika ia menunjukkan keinginannya untuk pergi dan mengajukan tawaran yang meyakinkan kepada presiden Joan Laporta dan direktur olahraga Deco, dan jika Paris Saint-Germain berminat, mereka memiliki uang yang cukup untuk meyakinkan hampir semua klub.