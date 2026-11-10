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Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer SupercupGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Barcelona kembali mengincar Jonathan Tah untuk menjadi tandem berpengalaman bagi Pau Cubarsi

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Barcelona kembali menanyakan ketersediaan bek tengah Bayern Munich Jonathan Tah menjelang bursa transfer Januari mendatang. Juara bertahan La Liga itu aktif mencari bek berpengalaman untuk bermain bersama talenta remaja Pau Cubarsi di jantung pertahanan mereka.

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Barcelona kembali menjajaki peluang merekrut pemain Jerman 

Menurut jurnalis Sky Germany Florian Plettenberg, direktur olahraga Barcelona Deco dan pelatih kepala Hansi Flick telah mencari tahu situasi terkini bek timnas Jerman berusia 30 tahun itu di Bayern. Keduanya masih menaruh penilaian tinggi terhadap bek tengah bertubuh jangkung tersebut sembari berupaya memperkuat lini pertahanan untuk paruh kedua musim ini. Karena itu, Barcelona menghubungi pihak terkait untuk mengetahui apakah transfer pada musim dingin memungkinkan.

Minat sebelumnya muncul sebelum kepindahan ke Bayern 

Tah bukan nama asing bagi jajaran petinggi Camp Nou, yang pernah menjajaki kemungkinan merekrutnya pada 2025 ketika kontraknya di Bayer Leverkusen mendekati akhir. Meski saat itu serius mempertimbangkan transfer tersebut, Barcelona akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkannya, sehingga Tah bergabung dengan rival domestik mereka, Bayern.

Sejak tiba di Allianz Arena, bek berpengalaman itu telah menjadi pemain inti yang tak tergantikan bagi juara Bundesliga tersebut. Dalam 67 penampilan di semua kompetisi bersama klub raksasa Jerman itu, ia mencatatkan tiga gol dan tiga assist sekaligus mengukuhkan tempatnya di susunan pemain utama.

Kepindahan pada musim dingin sepenuhnya tertutup 

Meski Barcelona kembali menunjukkan ketertarikan, jurnalis Jerman tersebut menyebut transfer pada pertengahan musim tidak dianggap memungkinkan dalam situasi saat ini. Tah sudah merasa nyaman di Munich dan masih terikat kontrak jangka panjang hingga musim panas 2029, sementara Bayern sama sekali tidak berniat mengizinkannya pergi pada Januari.

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Karena itu, juara Spanyol tersebut diperkirakan tidak akan melanjutkan ketertarikannya setelah penjajakan awal. Selain itu, laporan-laporan sebelumnya menunjukkan bahwa Flick dan tim perekrutannya idealnya lebih memilih mendatangkan bek tengah yang secara alami menggunakan kaki kiri untuk menyeimbangkan lini pertahanan mereka.

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BAR

BAR

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Target alternatif menjadi prioritas pada Januari 

Dengan transfer Tah praktis tertutup pada bursa musim dingin, bek Manchester United Lisandro Martinez, yang kontraknya di Old Trafford berakhir pada 2027, kini menjadi opsi paling realistis bagi Barcelona. Klub Catalunya itu juga sempat dikaitkan dengan kemungkinan merekrut bek Real Betis Natan dan bek Arsenal Piero Hincapie. Deco dan Flick kini harus memutuskan target alternatif mana yang akan dikejar ketika bursa transfer dibuka pada Januari.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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