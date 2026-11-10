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Barcelona kembali menanyakan ketersediaan bek tengah Bayern Munich Jonathan Tah menjelang bursa transfer Januari mendatang. Juara bertahan La Liga itu aktif mencari bek berpengalaman untuk bermain bersama talenta remaja Pau Cubarsi di jantung pertahanan mereka.

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Barcelona kembali menjajaki peluang merekrut pemain Jerman

Menurut jurnalis Sky Germany Florian Plettenberg, direktur olahraga Barcelona Deco dan pelatih kepala Hansi Flick telah mencari tahu situasi terkini bek timnas Jerman berusia 30 tahun itu di Bayern. Keduanya masih menaruh penilaian tinggi terhadap bek tengah bertubuh jangkung tersebut sembari berupaya memperkuat lini pertahanan untuk paruh kedua musim ini. Karena itu, Barcelona menghubungi pihak terkait untuk mengetahui apakah transfer pada musim dingin memungkinkan.

Minat sebelumnya muncul sebelum kepindahan ke Bayern

Tah bukan nama asing bagi jajaran petinggi Camp Nou, yang pernah menjajaki kemungkinan merekrutnya pada 2025 ketika kontraknya di Bayer Leverkusen mendekati akhir. Meski saat itu serius mempertimbangkan transfer tersebut, Barcelona akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkannya, sehingga Tah bergabung dengan rival domestik mereka, Bayern.

Sejak tiba di Allianz Arena, bek berpengalaman itu telah menjadi pemain inti yang tak tergantikan bagi juara Bundesliga tersebut. Dalam 67 penampilan di semua kompetisi bersama klub raksasa Jerman itu, ia mencatatkan tiga gol dan tiga assist sekaligus mengukuhkan tempatnya di susunan pemain utama.

Kepindahan pada musim dingin sepenuhnya tertutup

Meski Barcelona kembali menunjukkan ketertarikan, jurnalis Jerman tersebut menyebut transfer pada pertengahan musim tidak dianggap memungkinkan dalam situasi saat ini. Tah sudah merasa nyaman di Munich dan masih terikat kontrak jangka panjang hingga musim panas 2029, sementara Bayern sama sekali tidak berniat mengizinkannya pergi pada Januari.

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Karena itu, juara Spanyol tersebut diperkirakan tidak akan melanjutkan ketertarikannya setelah penjajakan awal. Selain itu, laporan-laporan sebelumnya menunjukkan bahwa Flick dan tim perekrutannya idealnya lebih memilih mendatangkan bek tengah yang secara alami menggunakan kaki kiri untuk menyeimbangkan lini pertahanan mereka.

Target alternatif menjadi prioritas pada Januari

Dengan transfer Tah praktis tertutup pada bursa musim dingin, bek Manchester United Lisandro Martinez, yang kontraknya di Old Trafford berakhir pada 2027, kini menjadi opsi paling realistis bagi Barcelona. Klub Catalunya itu juga sempat dikaitkan dengan kemungkinan merekrut bek Real Betis Natan dan bek Arsenal Piero Hincapie. Deco dan Flick kini harus memutuskan target alternatif mana yang akan dikejar ketika bursa transfer dibuka pada Januari.