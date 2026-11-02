Barcelona kembali mengincar bintang Inter Alessandro Bastoni saat Hansi Flick mencari tambahan pemain untuk lini pertahanan

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Barcelona bersiap kembali berupaya merekrut bek Inter, Alessandro Bastoni, menjelang bursa transfer Januari yang semakin dekat. Klub asal Catalunya itu ingin segera mengatasi masalah pertahanan yang kian menumpuk dan telah menjadikan bek tengah asal Italia tersebut sebagai target utama.

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Barcelona incar bintang Inter, Bastoni

Barcelona tetap bertekad merekrut Bastoni. Menurut Sky Sports, bek andalan Inter itu kini menjadi salah satu target utama klub asal Catalunya tersebut.

Klub Spanyol itu semula berharap dapat membawa Bastoni ke Catalunya pada bursa transfer musim panas sebelumnya, tetapi akhirnya gagal merekrutnya. Kini, menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin, Barcelona kembali menyampaikan minat kuatnya kepada sang pemain.

Siapkan pendekatan baru pada musim dingin

Pembicaraan antara pihak-pihak terkait dan perwakilan resmi Bastoni dilaporkan masih berlangsung. Barcelona sedang mencari berbagai cara untuk mendatangkan bek tengah tangguh itu ke Spanyol dalam waktu dekat.

Menurut laporan yang sama, klub tersebut siap meningkatkan upaya perekrutannya secara signifikan dalam beberapa pekan mendatang. Laporan itu menyebut Barcelona baru-baru ini kembali menegaskan niatnya untuk menyiapkan gelombang pendekatan baru.

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Masalah pertahanan Flick kian menumpuk

Bek tengah itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi yang menyeluruh dengan Barcelona selama periode bursa transfer musim panas yang sibuk. Namun, pelatih kepala Hansi Flick akhirnya memutuskan untuk membatalkan kepindahan tersebut saat itu.

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Sejak keputusan itu, tim asuhan Flick menghadapi masalah pertahanan yang serius dan terus bertambah sepanjang kiprahnya di kompetisi domestik. Situasi tersebut bahkan memaksa pelatih asal Jerman itu secara tak terduga memainkan gelandang Frenkie de Jong sebagai bek tengah darurat melawan Deportivo Alaves akhir pekan lalu.

Inter minta biaya transfer besar

Barcelona harus mengeluarkan dana sangat besar untuk menuntaskan transfer tersebut. Inter meminta €70 juta sebelum bersedia mempertimbangkan untuk melepas bek andalannya dari Italia.

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Tuntutan biaya yang tinggi itu menjadi kendala besar, terutama karena Bastoni masih terikat kontrak jangka panjang di San Siro hingga pertengahan 2028. Barcelona kini harus mempertimbangkan anggarannya dengan cermat dan memutuskan apakah akan memenuhi harga tersebut saat bursa transfer Januari resmi dibuka.