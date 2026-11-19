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Barcelona kembali memburu bek Brighton & Hove Albion Luka Vuskovic dengan menjalin kontak baru terkait pemain Kroasia berusia 19 tahun itu. Pemain yang direkrut dengan biaya rekor klub sebesar £50 juta tersebut juga menarik minat besar dari Real Madrid dan Liverpool setelah mengawali kiprahnya dengan gemilang di pesisir selatan.

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Barcelona intensifkan perburuan bek

Menurut TEAMtalk, Barcelona termasuk klub yang paling serius meminati Vuskovic setelah ia dengan cepat muncul sebagai salah satu bek tengah muda terbaik Eropa. Pemain tim nasional Kroasia itu baru bergabung dengan Brighton dari Tottenham Hotspur pada Juli 2026 dengan biaya awal £46 juta yang dapat meningkat menjadi £50 juta melalui bonus, lewat kontrak lima tahun hingga 2031. Brighton juga memiliki opsi memperpanjang kontraknya selama 12 bulan lagi.

Rekrutan termahal jadi andalan pada awal musim yang gemilang

Setelah menarik perhatian selama masa peminjaman yang mengesankan di Bundesliga bersama Hamburg musim lalu, Vuskovic tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan tuntutan fisik kasta tertinggi sepakbola Inggris. Pemain remaja itu selalu menjadi starter dalam seluruh 10 pertandingan pertama Brighton di Liga Primer pada musim 2026/27 dan dengan cepat menjadi sosok tak tergantikan di jantung pertahanan.

Keunggulannya dalam duel udara, ketenangannya saat menguasai bola, dan kekuatan fisiknya menjadi fondasi pertahanan tangguh Brighton dalam awal musim yang fenomenal di bawah manajer Fabian Hurzeler. Penampilan meyakinkan itu turut membawa klub asal pesisir selatan tersebut ke peringkat kedua klasemen Liga Primer dengan 22 poin, hanya terpaut lima poin dari juara bertahan sekaligus pemuncak klasemen saat ini, Arsenal.

Klub-klub besar Eropa pantau bek muda

Penampilan konsistennya di Inggris itu tentu menarik perhatian klub-klub terbesar dunia, bukan hanya Barcelona. Laporan tersebut menyebut Liverpool terus memantau pemain muda Kroasia itu sebagai calon penerus jangka panjang Virgil van Dijk di posisi bek tengah, sementara Real Madrid juga memantau perkembangan pesatnya sebagai bagian dari perencanaan skuad mereka untuk posisi tersebut di masa depan.

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Klub-klub besar Eropa lainnya, termasuk raksasa Jerman Bayern Munich , juga menunjukkan minat dengan kadar berbeda terhadap bek berusia 19 tahun itu. Namun, media tersebut menyebut Vuskovic saat ini merasa betah dan bahagia di Amex Stadium, tempat ia mendapat kesempatan bermain secara reguler di tim utama serta kepercayaan penuh dari pelatihnya.

Brighton tak akan melepas Vuskovic pada Januari

Brighton kemungkinan besar tidak akan mengizinkannya pergi pada Januari, di tengah musim saat mereka berjuang keras untuk lolos ke Liga Champions. Tanpa klausul pelepasan yang berlaku pada musim panas mendatang dan dengan kontrak jangka panjang yang telah disepakati, Brighton memiliki posisi tawar yang kuat. Sejumlah sumber meyakini jendela transfer paling realistis untuk kepindahannya adalah musim panas 2027, ketika Vuskovic akan berusia 20 tahun dan Brighton bisa meminta biaya yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka bayarkan kepada Tottenham.