Saat Marc Casado menaiki pesawat rombongan Barcelona yang menuju East Midlands, masa depannya justru lebih menggantung di udara ketimbang pesawat itu sendiri, setelah sang pelatih Hansi Flick membuka pintu bagi kepergiannya.

Menurut yang diungkapkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", pelatih asal Jerman itu memberi tahu manajemen klub Katalan bahwa ia tidak keberatan mendengarkan tawaran-tawaran yang diajukan untuk gelandang muda tersebut, karena yakin adanya kelebihan jumlah pemain di posisi ini, bahkan di tengah cederanya Frenkie de Jong dan belum jelasnya apakah ia perlu menjalani operasi atau tidak.

Barcelona menolak sebuah tawaran awal yang tidak memenuhi ekspektasi finansial mereka, dan memutuskan menaikkan batas tuntutannya dengan memanfaatkan gilanya bursa transfer musim panas saat ini. Manajemen menetapkan harga jual Casado, yang berusia 22 tahun, sebesar 40 juta euro, sebuah transaksi yang akan menjadi keuntungan bersih bagi klub sesuai aturan Financial Fair Play, mengingat ia merupakan salah satu lulusan akademi "La Masia" dan penjualannya tidak akan memerlukan penyusutan akuntansi apa pun.

Casado benar-benar menyadari besarnya minat yang mengelilinginya, melalui agennya yang terkenal Jorge Mendes, yang beberapa hari lalu telah bertemu dalam jamuan makan malam bersama presiden Joan Laporta, direktur olahraga Deco, dan Alejandro Echevarría, yaitu menjelang perkenalan Karim Adeyemi, salah satu klien lainnya di agensi "Gestifute".

Perkembangan ini datang bersamaan dengan berlanjutnya minat Arab Saudi terhadap pemain tersebut, di saat klub-klub Saudi menunjukkan kesiapan mereka membayar nominal besar, sebagaimana terjadi dengan klub Al Hilal yang baru-baru ini membayar 80 juta euro untuk merekrut winger Crysencio Summerville yang berusia 24 tahun.

Casado tampil pada babak kedua kemenangan uji coba Barcelona atas tim Europa dengan skor 4-1 pada Jumat lalu di kota olahraga.

Pemain itu mengalami penurunan yang jelas dari sisi menit bermain. Setelah pada musim 2024-2025 ia bermain 2447 menit sebagai pemain dengan menit bermain terbanyak kesepuluh dan meraih panggilan pertamanya ke timnas Spanyol, menitnya menurun pada musim lalu menjadi hanya 1397 menit di seluruh kompetisi, sehingga ia melorot ke posisi kedelapan belas dalam peringkat pemain dengan menit bermain terbanyak.