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Andreas Christensen masih terus bergulat dengan cedera, sehingga absennya dari laga Barcelona melawan Deportivo La Coruna di LaLiga, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu di Stadion Riazor, menjadi kemungkinan yang paling besar.

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Di sisi lain, pelatih Hansi Flick berniat mempertahankan rencananya dengan mengandalkan bek muda Alex Campos, yang mencuri perhatian dalam penampilan perdananya bersama tim.

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Menurut harian Katalonia "Sport", bek asal Denmark itu tidak ikut serta dalam latihan bersama pada Jumat ini dan hanya berlatih secara terpisah. Hal tersebut membuat keberangkatannya ke La Coruna pada Sabtu besok kecil kemungkinan terjadi, kecuali ada perkembangan mengejutkan pada kondisinya.

Christensen sebelumnya merasakan nyeri dalam salah satu sesi latihan, tak lama setelah pulih dari cedera. Pada Jumat lalu, klub mengumumkan bahwa ia mengalami nyeri ringan, disertai keraguan mengenai kemungkinan dirinya tampil melawan Villarreal.

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Masalah fisik terbaru ini menambah satu episode lagi dalam rangkaian masalah cedera Christensen, yang telah memengaruhi kemampuannya untuk tampil secara reguler bersama Barcelona.

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Mantan pemain Chelsea itu telah absen di lebih dari separuh pertandingan akibat masalah fisik sejak bergabung dengan Barca empat tahun lalu.

Absennya Christensen dari laga kontra Deportivo berarti ia akan melewatkan tiga pertandingan beruntun, setelah laga melawan Villarreal dan pertandingan kontra Sabah di Baku.

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Christensen bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2022 dari Chelsea dengan status bebas transfer, setelah kontraknya bersama klub Inggris tersebut berakhir.

Bek asal Denmark itu sebelumnya pernah menjuarai Liga Champions bersama tim London tersebut pada 2021.

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Dengan absennya Christensen akibat cedera yang masih berlanjut, Flick akan terus mengandalkan Alex Campos, yang menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari krisis lini belakang belakangan ini.

Bek muda tersebut menjalani laga resmi pertamanya bersama tim utama saat melawan Sabah pada matchday kelima Liga Champions. Ia tampil di babak kedua dan menunjukkan performa apik yang menuai pujian, serta tidak melakukan satu pun kesalahan dalam umpan-umpannya.

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Campos diperkirakan akan ikut berangkat bersama tim utama ke La Coruna untuk mendapatkan kesempatan baru masuk dalam opsi Flick. Namun, keikutsertaannya menjadi kerugian bagi tim B, yang membutuhkan tenaganya saat menghadapi Terrassa di Stadion Johan Cruyff dalam laga penting perebutan puncak klasemen.

Untuk susunan pemain inti, Pau Cubarsi diperkirakan siap tampil dan akan berduet di jantung pertahanan bersama Gerard Martin.

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Akan tetapi, Flick bisa saja memilih mengistirahatkan Martin, dengan memainkan Eric Garcia di posisi bek tengah dan mempertahankan Jules Kounde di posisi bek kanan.

Di sisi lain, Barcelona kembali dapat memanfaatkan Rodri Hernandez setelah ia kembali mengikuti latihan bersama. Meski begitu, ia masih perlu mengembalikan ritme pertandingan, sehingga kecil kemungkinan ia tampil sebagai starter, meski ada peluang baginya mendapatkan beberapa menit bermain sebelum laga sulit melawan Atletico Madrid.

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Barcelona kini bertengger di puncak klasemen LaLiga dengan koleksi 36 poin, unggul tiga poin atas Real Madrid di posisi kedua dan lima poin atas Atletico di peringkat ketiga.