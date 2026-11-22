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Barcelona mencatatkan rekor negatif bersejarah setelah kebobolan dua gol dalam 7 menit pertama saat menghadapi Villarreal hari ini, Minggu, dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga. Sebuah awal yang mengejutkan bagi tim Catalan di Spotify Camp Nou.

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Villarreal unggul 2-0 setelah Tajon Buchanan membuka skor pada menit kelima, sebelum Tani Oluwaseyi menambah gol kedua pada menit ketujuh.

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Menurut akun statistik asal Spanyol, "MisterChip", Barcelona belum pernah tertinggal dua gol setelah 7 menit pertandingan LaLiga berjalan sejak 21 Desember 1980. Kala itu, mereka kebobolan dua gol dari Athletic Bilbao pada menit keempat dan ketujuh, yang keduanya dicetak Manu Sarabia, ayah dari Eder Sarabia, pelatih Espanyol saat ini.

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Laga tersebut berakhir dengan kekalahan Barcelona 4-1 setelah Sarabia melengkapi hat-trick-nya.

Namun, apa yang terjadi saat menghadapi Villarreal merupakan yang pertama di kandang tim Catalan, karena mereka belum pernah kebobolan dua gol secepat itu di kandang sendiri sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di LaLiga.

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Selain itu, gol Oluwaseyi yang membuat skor menjadi 2-0 setelah laga baru berjalan 6 menit 10 detik merupakan gol kedua tercepat yang pernah bersarang ke gawang Barcelona di kandang dalam sejarah LaLiga.

Sebelumnya, rekor tercepat terjadi saat Barcelona tertinggal dua gol dari Valencia pada 1932 hingga menit kedelapan, sebelum berhasil bangkit dan menang 3-2, serta saat menghadapi Real Madrid pada 2025, ketika mereka kebobolan gol kedua pada menit ke-14, lalu membalikkan keadaan dan menang 4-3.

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Gol Buchanan juga punya arti khusus bagi pemain asal Kanada tersebut, karena ia baru mencetak dua gol dalam 29 pertandingan tandang yang ia jalani di LaLiga.

Kedua gol itu sama-sama bersarang ke gawang Barcelona. Gol pertama tercipta dalam pertemuan kedua tim yang berakhir dengan kemenangan Villarreal 3-2 di Montjuïc pada 2025, sedangkan gol kedua lahir dalam laga hari ini lewat sepakan kaki kanan dari luar kotak penalti.

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Villarreal telah mencetak 11 gol dalam 4 lawatan terakhir mereka ke kandang tim Catalan di LaLiga.

Hanya 5 tim yang pernah mencetak 11 gol atau lebih dalam 4 lawatan beruntun ke kandang Barcelona sepanjang sejarah LaLiga.

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Athletic Bilbao berada di urutan teratas dengan 14 gol pada periode 1942 hingga 1946, disusul Real Madrid dengan 13 gol antara 1960 dan 1964.

Atletico Madrid juga mencetak 12 gol antara 1994 dan 1996, jumlah yang sama dengan yang dibukukan Hercules pada periode 1941 hingga 1956.

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Villarreal kini mencapai 11 gol dalam empat lawatan terakhir mereka ke kandang Barcelona antara 2024 dan 2026, menyamai catatan Deportivo La Coruna antara 2001 dan 2003.

Barcelona memasuki laga melawan Villarreal sebagai pemuncak klasemen LaLiga dengan 33 poin, hanya unggul selisih gol atas Real Madrid di posisi kedua, yang kemarin, Sabtu, meraih kemenangan dramatis 2-1 atas tamunya, Celta Vigo, di Santiago Bernabeu.

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Real Madrid sempat tertinggal satu gol sebelum memastikan kemenangan lewat gol Jude Bellingham dan Carlos Espi.