Pelatih asal Spanyol, Unai Emery, yang menangani Aston Villa, menyebut Manchester United sebagai tim yang setara dengan Barcelona dari segi level permainan, menjelang laga yang dinanti antara kedua tim pada Minggu besok di Stadion "Old Trafford", dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris, seraya mengingatkan para pemainnya akan sulitnya ujian tersebut meski hasil-hasil lawan mereka naik-turun musim ini.

Menurut pernyataan yang dikutip surat kabar Inggris "The Sun", Emery menegaskan bahwa menghadapi Manchester United membutuhkan upaya luar biasa, dengan merujuk pada level yang ditunjukkan Barcelona saat mengalahkan Aston Villa dengan skor tiga gol tanpa balas di Liga Champions Eropa, serta menilai bahwa tim Inggris itu memiliki kemampuan yang menyamai para pesaing besar di Inggris dan Eropa.

Pelatih Aston Villa itu berkata: "Kami tampil sesuai dengan apa yang kami rencanakan menghadapi Barcelona, tetapi hal itu tidak cukup di hadapan lawan yang memiliki level sangat tinggi, yang menyamai standar tertinggi di Liga Inggris dan Liga Champions Eropa".

Ia menambahkan: "Kami akan menghadapi Manchester United, tim yang berada di level Barcelona, dan inilah tantangan yang tengah kami persiapkan bersama para pemain, karena ini merupakan ujian yang menuntut upaya besar".

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Pernyataan Emery ini muncul menjelang laga di mana Aston Villa berupaya melanjutkan rangkaian lima pertandingan terakhirnya tanpa kekalahan, serta memperkuat posisinya di liga, sementara Manchester United berusaha memperbaiki langkahnya di bawah kepemimpinan Michael Carrick, di tengah keterpurukan hasil yang menurun dan hanya mampu meraih satu kemenangan di kompetisi ini sepanjang musim.

Tugas Aston Villa tampaknya tidak mudah di Stadion "Old Trafford", sebab Emery belum pernah meraih kemenangan di sana sepanjang karier kepelatihannya, dan timnya juga kalah dalam 6 pertandingan terakhir yang dijalaninya di sana di berbagai kompetisi, yang menambah tingkat kesulitan laga yang dinanti ini.

Dalam konteks ini, pelatih asal Spanyol itu menyebut bahwa hasil-hasil timnya sebelumnya di Stadion Manchester United menjadi indikasi jelas akan besarnya tantangan, dengan berkata: "Kami tidak pernah meraih kemenangan di sana sejak 4 tahun lalu, dan ini berarti tugasnya sangat sulit bagi kami".

Emery juga mengenang kembali kenangan Aston Villa yang kehilangan peluang lolos ke Liga Champions Eropa dua tahun lalu, setelah hampir mencapai tujuannya dalam laga antara kedua tim di stadion yang sama, seraya menegaskan bahwa bermain di "Old Trafford" menghadirkan tantangan besar baginya dan para pemainnya.

Meski mengkritik awal musim Manchester United yang tidak stabil musim ini, Emery menekankan bahwa klub tersebut memiliki kemampuan untuk memulihkan keseimbangannya, dengan menyebut bahwa mereka adalah tim besar yang berhasil lolos ke Liga Champions Eropa musim lalu, dan bahwa menghadapi mereka tetap sangat sulit.

Pelatih Aston Villa itu menutup pernyataannya dengan menegaskan perlunya menampilkan performa individu dan kolektif terbaik, seraya menegaskan bahwa timnya membutuhkan kerja keras dan persaingan kuat jika ingin keluar dengan hasil positif dari markas Manchester United.