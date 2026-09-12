Klub Barcelona tengah berupaya memperbaiki kontrak sejumlah pemain mudanya, setelah penampilan yang mereka tunjukkan dan peran lebih besar yang mereka dapatkan dalam skuad tim di bawah kepemimpinan Hansi Flick, tepat setelah bursa transfer musim panas ditutup.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona merampungkan 6 transaksi kelas berat selama bursa transfer musim panas, dengan merekrut Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Joao Cancelo, di samping talenta muda Jesse Bicho.

Dan dengan ditutupnya bursa transfer, pergerakan manajemen olahraga tidak berhenti, karena kini saatnya memperbaiki syarat kontrak para pemain yang layak mendapatkan kenaikan gaji, mengingat penampilan dan kehadiran mereka yang semakin meningkat dalam daftar tim yang dipimpin Hansi Flick, dan mereka semua adalah pemain muda.

Hamza Abdelkarim, yang berusia 18 tahun, termasuk salah satu contoh paling menonjol, setelah selama masa persiapan musim ia menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang murni, di mana gaji dan nilai klausul penaltinya dalam kontraknya telah diperbaiki, di samping perpanjangan kontrak selama satu tahun tambahan, sehingga berlaku hingga tahun 2030.

Barcelona berniat mengambil langkah yang sama dengan 4 pemain muda lainnya yang telah membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan besar, dan dua di antaranya adalah pemain yang sudah memiliki pengalaman penting di bawah kepemimpinan Hansi Flick, yaitu Marc Bernal, yang berusia 19 tahun, dan Gerard Martin, yang berusia 24 tahun.

Bernal memiliki kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2029, dan ia telah masuk ke dalam pembicaraan dengan manajemen olahraga untuk memperbaiki gajinya.

Setelah cedera lututnya, klub menunjukkan dukungannya kepadanya dengan memperbaiki kontraknya, yang berdampak pada kenaikan nilai klausul penalti menjadi 500 juta euro, dengan janji untuk meninjau kembali kontraknya jika ia menampilkan penampilan yang memuaskan.

Dan karena ia telah melakukannya setelah pulih dari cedera, kini saatnya merampungkan kontrak baru, di mana Deco sudah melakukan kontak dengan agennya, Raul Verdu.

Barcelona juga berniat memperpanjang kontrak Gerard Martin, yang terikat dengan klub hingga tahun 2028, dan memiliki klausul penalti senilai 100 juta euro, serta merupakan salah satu elemen utama bagi Hansi Flick.

Barca ingin mempertahankannya untuk beberapa tahun tambahan, dengan menaikkan gaji dan nilai klausul penaltinya, dan sang pemain telah mengetahui keinginan klub.

Daftar pemain yang ditargetkan untuk pembaruan kontrak juga mencakup Xavi Espart, yang berusia 19 tahun, dan yang merupakan taruhan terbesar Hansi Flick musim ini.

Pemain tersebut pada tahun 2025 menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2028, tetapi saat itu ia mendapatkan gaji dan syarat finansial khusus untuk pemain di tim cadangan.

Dan dengan kini ia mendapatkan nomor di tim utama, maka ia layak mendapatkan perbaikan gaji, sementara agennya adalah orang yang sama dengan agen Ferran Torres, tetapi klub tidak memperkirakan adanya masalah apa pun dalam proses pembaruan kontrak.

Bryan Farinas, yang berusia 20 tahun, menjadi nama terakhir dalam daftar, di mana sang pemain terikat kontrak hingga tahun 2028, dan sempat dekat dengan kepindahan ke Girona, tetapi Hansi Flick memutuskan untuk mempertahankannya setelah cedera Frenkie de Jong, dan kini ia memiliki nomor di tim utama.

Farinas saat ini mendapatkan gaji pemain di tim cadangan, sehingga perlu disesuaikan agar sepadan dengan perannya yang besar, dan diperkirakan ia akan menandatangani kontrak hingga tahun 2031.

Barcelona juga ingin memperbarui kontrak Raphinha, yang berusia 29 tahun, dan yang kontraknya berakhir pada tahun 2028, menurut apa yang ditegaskan direktur olahraga Deco dalam pernyataan kepada jaringan "RAC 1", tetapi hingga kini belum ada pergerakan apa pun terkait pembaruan kontraknya.



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