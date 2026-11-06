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Mohamed Saeed
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Barcelona hadapi dilema transfer Januari! Klub raksasa Catalunya itu menjajaki opsi peminjaman dan kemungkinan penjualan pemain karena pembatasan finansial mengancam rencana perombakan lini pertahanan

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Barcelona kembali harus berhati-hati dalam mengelola keuangan menjelang bursa transfer Januari, sementara klub sangat ingin menambah opsi pemain bertahan bagi Hansi Flick. Meski mengawali musim dengan baik, cedera dan minimnya kedalaman skuad di posisi bek tengah memaksa direktur olahraga Deco mencari solusi kreatif di bursa transfer.

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Ruang gerak sempit dan prioritas peminjaman

Barcelona memprioritaskan kedatangan bek tengah baru pada musim dingin ini, tetapi kondisi keuangan klub yang genting membuat setiap langkah di bursa transfer harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tujuan utama jajaran direksi adalah menghindari pengeluaran besar dalam waktu dekat, seperti dalam negosiasi berbiaya rendah yang sebelumnya dilakukan saat mengejar pemain seperti Joao Cancelo.

Idealnya, Barcelona menginginkan kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian. Namun, mencari pemain berkualitas yang tersedia dengan skema tersebut masih menjadi tantangan besar karena klub-klub besar Eropa lainnya menuntut transfer permanen. Menurut Sport, klub hanya akan mempertimbangkan perekrutan permanen jika pemain tim utama dijual terlebih dahulu.

Wakil presiden Ferran Olive baru-baru ini menjelaskan kondisi klub dalam wawancara dengan Cadena SER. Ia menyebut bahwa meski klub beroperasi di bawah aturan 1:1, ruang gerak yang tersedia sangat tipis. Olive menjelaskan bahwa surplus anggaran gaji saat ini hanya sekitar 3 hingga 4 juta euro. Bahkan perpanjangan kontrak Raphinha baru-baru ini, yang mengikat pemain asal Brasil itu hingga 2030, hanya memberikan sedikit kelonggaran, yakni kurang dari lima juta euro. Kelonggaran ini terjadi karena gaji sang pemain sayap dibagi ke periode yang lebih panjang, tetapi hal itu tidak banyak mengubah kenyataan bahwa total biaya skuad meningkat akibat keberhasilan di lapangan belakangan ini dan perekrutan pada musim panas.

Target di lini belakang dan persaingan dengan klub Premier League

Salah satu nama yang muncul sebagai solusi jangka pendek adalah Lisandro Martinez, yang dikabarkan mengalami gesekan dengan manajer Manchester United, Michael Carrick. Pemain asal Argentina itu dinilai ideal untuk posisi bek tengah sebelah kiri, tetapi Manchester United ingin mendapatkan uang transfer sebelum kontraknya berakhir pada Juni. Hal ini mempersulit Barcelona, yang juga terus memantau Castello Lukeba dari RB Leipzig.

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Selain pemain yang sudah mapan, Barcelona memantau talenta muda Belanda Ruud Nijstad dari Twente, meski nilai transfernya telah melampaui €20 juta. Klub Eredivisie itu dikabarkan menunggu klub-klub Premier League memicu perang penawaran, yang bisa segera membuat harganya di luar jangkauan Barcelona.

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Menghadapi berbagai kendala tersebut, Deco harus mempertimbangkan melepas pemain dari skuad untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Pakar transfer Mateo Moretto menyebut penjualan aset bernilai tinggi dapat menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Ia mengatakan: "Kounde bisa menjadi salah satu aset yang dapat menghasilkan uang bagi Barcelona untuk, mungkin, merekrut penyerang tengah atau bek kanan lainnya."

Potensi kepergian pemain-pemain ternama

Jules Kounde berada dalam posisi rentan meski mampu bermain di beberapa posisi. Pemain asal Prancis itu belakangan kesulitan mendapat kesempatan menjadi starter secara konsisten, dengan Eric Garcia dan Xavi Espart lebih dipilih dalam rotasi tertentu. Chelsea, yang gagal mendapatkan Kounde ketika ia meninggalkan Sevilla dengan nilai transfer 60 juta euro, tetap memantau situasinya. Bayern Munich juga bisa kembali menunjukkan minat pada Januari. Jika peran sang bek dalam rencana Flick tidak meningkat, klub dan pemain mungkin sama-sama memutuskan bahwa berpisah adalah langkah paling masuk akal untuk memungkinkan perombakan lini belakang yang lebih luas dan memberi sang manajer pemain yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.

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Alejandro Balde adalah pemain jebolan akademi lainnya yang masa depannya kini diliputi ketidakpastian. Agennya, Jorge Mendes, dikabarkan tengah menjajaki berbagai proyek di Eropa untuk memastikan bek kiri muda itu kembali mendapat peran utama. Peminjaman dengan opsi pembelian wajib dianggap sebagai jalan keluar yang paling memungkinkan, dengan Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City, dan Tottenham dari Premier League semuanya menunjukkan minat. Juventus dan Roma juga telah mengadakan pertemuan awal terkait sang bek. Bagi Barcelona, penjualan pemain jebolan akademi dengan nilai signifikan akan tercatat sebagai keuntungan murni dalam neraca keuangan, memberikan ruang finansial yang dibutuhkan untuk akhirnya merekrut pemain-pemain yang menjadi prioritas Flick.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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