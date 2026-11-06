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Barcelona kembali harus berhati-hati dalam mengelola keuangan menjelang bursa transfer Januari, sementara klub sangat ingin menambah opsi pemain bertahan bagi Hansi Flick. Meski mengawali musim dengan baik, cedera dan minimnya kedalaman skuad di posisi bek tengah memaksa direktur olahraga Deco mencari solusi kreatif di bursa transfer.

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Ruang gerak sempit dan prioritas peminjaman

Barcelona memprioritaskan kedatangan bek tengah baru pada musim dingin ini, tetapi kondisi keuangan klub yang genting membuat setiap langkah di bursa transfer harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tujuan utama jajaran direksi adalah menghindari pengeluaran besar dalam waktu dekat, seperti dalam negosiasi berbiaya rendah yang sebelumnya dilakukan saat mengejar pemain seperti Joao Cancelo.

Idealnya, Barcelona menginginkan kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian. Namun, mencari pemain berkualitas yang tersedia dengan skema tersebut masih menjadi tantangan besar karena klub-klub besar Eropa lainnya menuntut transfer permanen. Menurut Sport, klub hanya akan mempertimbangkan perekrutan permanen jika pemain tim utama dijual terlebih dahulu.

Wakil presiden Ferran Olive baru-baru ini menjelaskan kondisi klub dalam wawancara dengan Cadena SER. Ia menyebut bahwa meski klub beroperasi di bawah aturan 1:1, ruang gerak yang tersedia sangat tipis. Olive menjelaskan bahwa surplus anggaran gaji saat ini hanya sekitar 3 hingga 4 juta euro. Bahkan perpanjangan kontrak Raphinha baru-baru ini, yang mengikat pemain asal Brasil itu hingga 2030, hanya memberikan sedikit kelonggaran, yakni kurang dari lima juta euro. Kelonggaran ini terjadi karena gaji sang pemain sayap dibagi ke periode yang lebih panjang, tetapi hal itu tidak banyak mengubah kenyataan bahwa total biaya skuad meningkat akibat keberhasilan di lapangan belakangan ini dan perekrutan pada musim panas.

Target di lini belakang dan persaingan dengan klub Premier League

Salah satu nama yang muncul sebagai solusi jangka pendek adalah Lisandro Martinez, yang dikabarkan mengalami gesekan dengan manajer Manchester United, Michael Carrick. Pemain asal Argentina itu dinilai ideal untuk posisi bek tengah sebelah kiri, tetapi Manchester United ingin mendapatkan uang transfer sebelum kontraknya berakhir pada Juni. Hal ini mempersulit Barcelona, yang juga terus memantau Castello Lukeba dari RB Leipzig.

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Selain pemain yang sudah mapan, Barcelona memantau talenta muda Belanda Ruud Nijstad dari Twente, meski nilai transfernya telah melampaui €20 juta. Klub Eredivisie itu dikabarkan menunggu klub-klub Premier League memicu perang penawaran, yang bisa segera membuat harganya di luar jangkauan Barcelona.

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Menghadapi berbagai kendala tersebut, Deco harus mempertimbangkan melepas pemain dari skuad untuk mengumpulkan dana yang diperlukan. Pakar transfer Mateo Moretto menyebut penjualan aset bernilai tinggi dapat menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Ia mengatakan: "Kounde bisa menjadi salah satu aset yang dapat menghasilkan uang bagi Barcelona untuk, mungkin, merekrut penyerang tengah atau bek kanan lainnya."

Potensi kepergian pemain-pemain ternama

Jules Kounde berada dalam posisi rentan meski mampu bermain di beberapa posisi. Pemain asal Prancis itu belakangan kesulitan mendapat kesempatan menjadi starter secara konsisten, dengan Eric Garcia dan Xavi Espart lebih dipilih dalam rotasi tertentu. Chelsea, yang gagal mendapatkan Kounde ketika ia meninggalkan Sevilla dengan nilai transfer 60 juta euro, tetap memantau situasinya. Bayern Munich juga bisa kembali menunjukkan minat pada Januari. Jika peran sang bek dalam rencana Flick tidak meningkat, klub dan pemain mungkin sama-sama memutuskan bahwa berpisah adalah langkah paling masuk akal untuk memungkinkan perombakan lini belakang yang lebih luas dan memberi sang manajer pemain yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.

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Alejandro Balde adalah pemain jebolan akademi lainnya yang masa depannya kini diliputi ketidakpastian. Agennya, Jorge Mendes, dikabarkan tengah menjajaki berbagai proyek di Eropa untuk memastikan bek kiri muda itu kembali mendapat peran utama. Peminjaman dengan opsi pembelian wajib dianggap sebagai jalan keluar yang paling memungkinkan, dengan Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City, dan Tottenham dari Premier League semuanya menunjukkan minat. Juventus dan Roma juga telah mengadakan pertemuan awal terkait sang bek. Bagi Barcelona, penjualan pemain jebolan akademi dengan nilai signifikan akan tercatat sebagai keuntungan murni dalam neraca keuangan, memberikan ruang finansial yang dibutuhkan untuk akhirnya merekrut pemain-pemain yang menjadi prioritas Flick.