Barcelona terus melanjutkan persiapan untuk musim baru, seiring semakin dekatnya dimulainya kompetisi Liga Spanyol, di mana tim kepelatihan yang dipimpin oleh pelatih asal Jerman, Hansi Flick, bekerja untuk merampungkan program persiapan melalui sejumlah pertandingan uji coba sebelum musim dimulai.

Setelah Barcelona memenangi dua pertandingan uji coba pada masa persiapan, klub asal Catalan itu mendekati kesepakatan untuk menjalani laga lainnya melawan Basel dari Swiss, dalam upayanya menjaga program persiapan setelah dibatalkannya pertandingan yang sedianya digelar di kota Tangier, Maroko.

Negosiasi tingkat lanjut dengan Basel

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Barcelona saat ini tengah melakukan negosiasi tingkat lanjut dengan Basel untuk menjalani pertandingan uji coba pada Minggu 16 Agustus mendatang, di stadion klub Swiss tersebut.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa negosiasi telah mencapai tahap yang sangat lanjut, di tengah optimisme di internal Barcelona untuk menuntaskan kesepakatan secara resmi dalam beberapa jam ke depan, sehingga tim dapat menjalani pertandingan tersebut sebagai bagian dari program persiapan untuk musim baru.

Laga melawan Basel diharapkan menggantikan pertandingan uji coba yang sebelumnya hendak dijalani Barcelona melawan salah satu lawan di kota Tangier, Maroko, pada 15 Agustus.

Klub asal Catalan itu telah mengumumkan, kemarin Kamis, pembatalan laga tersebut, di tengah kondisi rumit yang menyusul peristiwa yang terjadi di kota Ceuta.

Barcelona menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa "situasi ketidakpastian dan kondisi saat ini" membuat menjalani pertandingan itu menjadi tidak tepat, merujuk pada perkembangan yang menyusul kedatangan sejumlah besar imigran ke kota yang berada di bawah administrasi Spanyol tersebut.

Klub asal Catalan itu kemudian bergegas mencari alternatif, dengan berkoordinasi bersama tim kepelatihan yang dipimpin Flick, guna mempertahankan jumlah pertandingan uji coba yang dijadwalkan dijalani sebelum musim dimulai, serta mencapai kesiapan terbaik yang mungkin.

Barcelona sebenarnya telah mulai menetapkan gambaran program persiapannya, di mana pada Sabtu mereka menjalani pertandingan dalam turnamen segitiga di kota Udine, Italia, yang mempertemukan mereka dengan Nottingham Forest dan Udinese.

Selain itu, tim juga bersiap menjalani pertandingan Piala Joan Gamper melawan Al Ahly dari Mesir pada 19 Agustus.