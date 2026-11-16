Barcelona Diuntungkan! Tudingan Menggemparkan Guncang Wasit Spanyol Usai Malam Menit ke-107

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Klub Deportivo La Coruña mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkritik kepemimpinan wasit Elizabeth Calf Valentín dalam pertandingan melawan Barcelona, seraya menyatakan kemarahan atas penambahan waktu yang panjang di babak kedua, setelah laga berlanjut hingga menit ke-107 dan menyaksikan gol penyeimbang tim Katalan tersebut.

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Dan klub asal Galicia itu menilai bahwa kelanjutan pertandingan hingga melebihi waktu yang telah ditentukan merupakan hal yang tidak dapat diterima, setelah perangkat wasit mengumumkan tambahan waktu selama 8 menit, sebelum permainan berlanjut hingga 9 menit tambahan lainnya, dan Barcelona mencetak gol penyama kedudukan (1-1) pada menit ke-102.

Deportivo menjelaskan, dalam pernyataannya yang dirilis usai pertandingan yang berlangsung kemarin, Minggu, dalam rangkaian laga pekan ke-11 Liga Spanyol Putri, bahwa pengelolaan waktu berdampak langsung pada jalannya laga dan hasil akhirnya, seraya menuntut pihak yang berwenang untuk meninjau kembali kejadian tersebut dan memberikan penjelasan mengenainya.

Kelanjutan pertandingan hingga menit ke-107 tidak dapat dibenarkan

Dalam pernyataan klub disebutkan: “Deportivo menyatakan ketidakpuasan yang mendalam serta penolakan tegas terhadap kepemimpinan wasit pada pertandingan hari Minggu melawan Barcelona, khususnya karena buruknya pengelolaan waktu tambahan yang dihitung, yang berdampak langsung pada jalannya pertandingan dan hasil akhirnya”.

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Ia menambahkan: “Ketika skor menunjukkan keunggulan Deportivo dengan satu gol tanpa balas, perangkat wasit mengumumkan tambahan waktu selama 8 menit pada babak kedua, dengan periode tersebut dimulai pada menit ke-92, yang berarti pertandingan seharusnya berakhir pada menit ke-100. Namun laga tetap berlanjut, secara tidak dapat dipahami atau dibenarkan, hingga menit ke-107, setelah Barcelona mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-102, yakni setelah melampaui waktu tambahan yang dihitung”.

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Klub menegaskan bahwa perpanjangan ini, menurut pandangannya, tidak didasarkan pada alasan yang objektif, dan menilai bahwa hal itu menimbulkan pertanyaan mengenai integritas kompetisi, terutama karena kejadian ini terjadi setelah dua pekan sebelumnya yang menurut klub timnya dirugikan oleh keputusan-keputusan wasit.

Deportivo menunjukkan bahwa lebih dari empat ribu penonton menyaksikan pertandingan dari tribun, dan mereka menyaksikan apa yang digambarkan sebagai kerugian yang dialami tim, seraya menegaskan bahwa para suporter dan para pemain putrinya layak mendapatkan rasa hormat dan kesetaraan peluang.

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Tuntutan untuk meninjau kembali kepemimpinan wasit

Klub asal Galicia itu menekankan bahwa sepak bola putri layak memperoleh standar profesionalitas dan jaminan kompetitif yang sama dengan yang diterapkan pada kompetisi-kompetisi lainnya, serta menilai bahwa perkembangan turnamen ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kepemimpinan wasit, penyatuan standar, dan penguatan kepercayaan klub-klub terhadap pengelolaan kompetisi.

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Deportivo menuntut pihak yang berwenang untuk menganalisis apa yang terjadi selama pertandingan, memberikan penjelasan yang diperlukan, serta mengambil langkah-langkah yang mencegah terulangnya kejadian serupa, seraya menegaskan bahwa komitmennya terhadap sepak bola putri tidak akan menghalanginya untuk menolak keputusan-keputusan yang dinilainya merugikan para pemain putrinya atau mencederai integritas kompetisi.