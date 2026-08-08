Kepindahan striker Barcelona asal Spanyol, Ferran Torres, ke Paris Saint-Germain kian mendekati kenyataan, setelah kedua klub memasuki tahap negosiasi lanjutan untuk merampungkan kesepakatan, di tengah keinginan bersama untuk menuntaskannya dalam beberapa hari ke depan.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca", Torres condong kuat untuk meninggalkan Barcelona pada musim panas ini, setelah lingkaran terdekatnya memberi tahu manajemen klub Catalan tersebut mengenai keinginannya untuk pindah ke ibu kota Prancis, guna mengakhiri kondisi ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya selama periode lalu.

Negosiasi antara Barcelona dan Paris Saint-Germain berlangsung jauh dari sorotan, melalui direktur olahraga Deco dan Luis Campos, yang memiliki hubungan kuat di antara keduanya, sementara perhatian semua orang tersita oleh urusan lain di dalam klub Catalan itu, terutama Julian Alvarez, Rodri, dan Ronald Araujo.

Kesepakatan antara Torres dan Paris Saint-Germain

Menurut laporan tersebut, Ferran Torres sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain mengenai persyaratan pribadi, dengan ketentuan ia akan terikat kontrak bersama klub Prancis itu selama 4 musim.

Dengan demikian, yang tersisa hanyalah mencapai kesepakatan akhir antara Barcelona dan Paris Saint-Germain seputar rincian finansial kesepakatan tersebut, yakni negosiasi yang saat ini tengah berlangsung di tengah kesamaan pandangan yang besar antara kedua pihak.

Keinginan semua pihak adalah menuntaskan kesepakatan sebelum hari Rabu mendatang, waktu kembalinya Torres ke latihan Barcelona, agar pemain tersebut tidak terpaksa bergabung dengan tim sebelum masa depannya ditentukan.

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50 juta euro membawa Torres ke Paris

Barcelona diperkirakan akan memperoleh dana yang mendekati 50 juta euro sebagai imbalan atas pelepasan striker Spanyol mereka, sementara negosiasi saat ini berfokus pada nilai akhir kesepakatan, di samping klausul dan variabel yang akan tercakup di dalamnya.

Data yang ada menunjukkan bahwa kesepakatan kian dekat, sehingga membuka pintu bagi pengumuman resmi kepindahan Torres ke Paris Saint-Germain dalam waktu dekat.

Awal mulanya dari Piala Dunia

Gagasan kepindahan Torres ke Paris Saint-Germain tidak muncul hanya dalam beberapa hari terakhir, karena tanda-tanda kesepakatan ini bermula selama gelaran Piala Dunia, ketika muncul kabar tentang ketertarikan klub Prancis itu untuk mendapatkan jasa sang pemain.

Pada saat itu, tidak ada penegasan resmi dari Paris Saint-Germain maupun pemain mengenai adanya negosiasi, sebelum Torres sendiri membiarkan pintu terbuka untuk kepergian dalam sebuah wawancara yang ia lakukan baru-baru ini di Amerika Serikat.

Sang pemain kala itu berkata, "Saya memiliki kontrak dengan Barcelona, tetapi... dalam sepak bola kamu tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Saya menunggu untuk mengambil keputusan yang tepat, dan hingga kini saya belum tahu."

Torres juga menyampaikan pesan yang jelas kepada Barcelona mengenai masa depannya, ketika ia mengisyaratkan keinginannya untuk merasa bahwa klub berpegang teguh pada kelanjutannya, sambil berkata, "Mereka harus membuktikan bahwa mereka menginginkan saya, dan datang untuk bernegosiasi, dan pada akhirnya segala sesuatunya akan berjalan sebagaimana mestinya."

Keinginan Torres membatalkan pertemuan Barcelona

Manajemen Barcelona berencana menggelar pertemuan dengan Torres pada hari Rabu mendatang, bersamaan dengan kembalinya para pemain internasional Spanyol ke latihan setelah berakhirnya masa istirahat yang mereka peroleh usai Piala Dunia.

Namun keinginan sang pemain untuk pindah ke Paris mengubah situasi, dan pertemuan yang dinanti itu kemungkinan besar menjadi tidak diperlukan jika negosiasi antara Barcelona dan Paris Saint-Germain berhasil mencapai kesepakatan akhir sebelum waktu kembalinya ia ke latihan.