Barcelona dan Liverpool masuk dalam daftar favorit... Kesepakatan besar yang memaksa Real Madrid mengambil keputusan sulit

Real Madrid sedang berlomba dengan waktu untuk menyelesaikan transfer bek asal Jerman, Nico Schlotterbeck, pemain Borussia Dortmund yang mengalami cedera serius pada pertandingan kedua tim nasional Jerman di Piala Dunia 2026 melawan Pantai Gading.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", kontrak pemain tersebut dengan Dortmund memuat klausul penalti senilai 50 juta euro, yang masa berlakunya akan berakhir pada akhir Juli mendatang, sementara cedera yang dialami sang pemain membayangi peluang kepindahannya ke Santiago Bernabéu.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa Schlotterbeck (26 tahun) lah yang bersikeras memasukkan klausul ini ke dalam kontraknya saat memperbarui kontrak dengan Dortmund beberapa bulan lalu, guna membuka peluang kepindahannya ke klub-klub elit Eropa, namun ia menetapkan jangka waktu yang sangat singkat untuk mengaktifkannya, yang berakhir beberapa minggu setelah Piala Dunia usai.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa “klausul ini hanya berlaku untuk klub-klub tertentu, di antaranya Real Madrid, Barcelona, dan Liverpool.”

Perkembangan ini muncul pada saat yang paling rumit, karena sang pemain mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kiri saat membela timnas Jerman di Piala Dunia, yang akan membuatnya absen dari lapangan selama enam hingga delapan minggu, dan bahkan bisa berlanjut hingga beberapa bulan.

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AS menambahkan, “Cedera ini, yang mengakhiri partisipasi Schlotterbeck di Piala Dunia, menempatkan klub Kerajaan di hadapan dilema nyata: baik mempercepat aktivasi klausul sebelum masa berlakunya habis meskipun pemain tersebut absen dalam waktu lama, atau membatalkan kesepakatan dan mencari alternatif.”

Permintaan pelatih José Mourinho untuk memperkuat lini pertahanan dengan bek lain selain Ibrahima Konaté muncul di saat tim ini menghadapi kemungkinan absennya beberapa pemain, karena Éder Militão tidak akan kembali sebelum November, sementara pelatih asal Portugal itu menilai Raúl Asensio tidak sesuai dengan rencananya.

Di sisi lain, opsi-opsi lain tampaknya sulit diraih, karena Manchester City telah menutup pintu bagi kepergian Ruben Dias, dan Inter Milan meminta setidaknya 70 juta euro untuk melepas Alessandro Bastoni.

Schlotterbeck tetap menjadi opsi yang paling masuk akal secara finansial, namun cederanya membuat masa depannya berada dalam “labirin yang sulit”, sebagaimana digambarkan oleh surat kabar Spanyol tersebut. Real Madrid harus mengambil keputusan tegas dalam beberapa minggu ke depan; jika tidak, kesepakatan ini akan tertutup selamanya.

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