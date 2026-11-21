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Barcelona dan sejumlah klub Premier League memantau ketat bek tengah Girona berusia 17 tahun, Holmes Junior Zamorano, setelah ia berkembang pesat musim ini. Pemain timnas Spanyol U-17 yang pernah menghabiskan tiga tahun di akademi muda Real Madrid itu menarik perhatian pemandu bakat klub-klub top Eropa berkat penampilannya yang tenang dan kemampuannya bermain di beberapa posisi.

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Pemandu bakat pantau mantan pemain muda Madrid

Menurut ESPN, Barcelona dan klub-klub kasta tertinggi Inggris turut memantau Zamorano di Girona, menyusul klub-klub Bundesliga. Bek keturunan Kolombia itu berada di akademi Madrid dari 2021 hingga 2024 setelah datang dari Espanyol, sebelum kembali ke Catalunya. Meski masih muda, ia telah menjadi starter dalam delapan pertandingan liga musim ini dan mendapat panggilan timnas Spanyol untuk Piala Dunia U-17 di Qatar .

Deco bahas rencana transfer bek

Hansi Flick mencari tambahan pemain bertahan sejak kepergian Inigo Martinez. Cedera yang dialami Andreas Christensen, Jules Kounde, dan Eric Garcia memaksanya menempatkan Frenkie de Jong sebagai bek tengah. Barcelona juga telah meminjamkan Ronald Araujo ke Liverpool tanpa merekrut pengganti, sehingga membutuhkan solusi segera pada bursa transfer musim dingin, bukan proyek jangka panjang seperti Zamorano.

Ketika ditanya di Catalunya Radio tentang kemungkinan merekrut bek pada Januari, direktur olahraga Deco mengatakan: "Segalanya mungkin. Kami melihat Xavi Espart mulai memantapkan posisinya dan memberi kami satu opsi lagi. Memang benar cedera telah memperumit keadaan, dan tentu saja kami harus menganalisis situasinya, duduk bersama pelatih, lalu mengambil keputusan. Untuk bergerak pada Januari, kami harus tahu betul apa yang kami cari."

Bek kidal yang langka menarik minat

Laporan itu menyebut Barcelona telah memantau Zamorano "selama beberapa waktu" karena mereka "melihatnya memiliki potensi untuk naik ke level elite sepakbola di masa depan". Tim perekrutan terutama menghargai kaki kirinya, kemampuan yang langka di pasar saat ini, serta ketenangannya saat bermain di level senior dan kemampuannya mengisi posisi bek kiri maupun gelandang bertahan.

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Ia bukan satu-satunya bek remaja dalam daftar incaran klub Catalunya itu. Ruud Nijstad juga dikaitkan dengan kemungkinan transfer pada musim panas. Sementara itu, Zamorano kini berkompetisi di Qatar bersama sejumlah pemain muda potensial Barcelona, termasuk Ebrima Tunkara, sehingga pemandu bakat mendapat kesempatan lain untuk menilainya di panggung internasional.

Piala Dunia angkat reputasi Zamorano

Penampilan apik bersama Spanyol di Qatar hanya akan meningkatkan minat pemandu bakat klub-klub Premier League dan Bundesliga menjelang periode bursa transfer tahun depan. Barcelona harus lebih dulu memutuskan apakah akan mengejar bek tengah berpengalaman pada Januari, tetapi transfer bek muda pada musim panas tetap masuk dalam rencana mereka. Terus menjadi starter secara reguler di klub setelah itu akan menjadi kunci bagi langkah Zamorano berikutnya.