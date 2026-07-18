Barcelona dan klub-klub besar lainnya bersaing untuk mendapatkannya... Real Madrid berhasil merebut "bintang muda" Spanyol

Real Madrid berhasil menyelesaikan transfer Raúl Lima, talenta muda berusia 15 tahun, dari Akademi Pemuda Deportivo, dalam kesepakatan yang dianggap sebagai pukulan telak bagi Barcelona yang sebelumnya sangat berupaya untuk merekrut pemain tersebut.

Surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo” melaporkan bahwa Real Madrid akan membayar sejumlah uang sebagai biaya transfer Lima, dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut akan meningkat secara bertahap seiring kemajuan sang pemain di akademi klub Kerajaan, dalam kesepakatan yang berlaku selama 3 tahun.

Lima, yang berposisi sebagai sayap kiri dan merupakan pemain timnas U-16, dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Spanyol. Barcelona serta klub-klub dari Inggris dan Portugal sempat menunjukkan minat besar untuk merekrutnya, namun Real Madrid lah yang paling cepat mengajukan tawaran resmi untuk menyelesaikan kesepakatan ini.

Kesepakatan ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan Real Madrid untuk merekrut talenta muda terbaik di Spanyol dan Eropa, dengan tujuan memperkuat akademi klub dan menjamin masa depan yang cerah bagi tim utama.

Lima diperkirakan akan bergabung dengan akademi Real Madrid dalam beberapa hari ke depan, di mana ia akan menjalani program pengembangan intensif yang bertujuan mengasah kemampuannya dan mempersiapkannya untuk bergabung dengan tim utama di masa depan.

Kesepakatan ini dianggap sebagai pukulan telak bagi Barcelona, yang gagal bersaing dengan Real Madrid untuk merekrut talenta muda tersebut, meskipun klub tersebut menunjukkan minat besar terhadap sang pemain dan telah memantaunya dengan cermat selama beberapa waktu terakhir.