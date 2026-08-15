Barcelona telah mengerahkan hampir seluruh upayanya sejak Januari lalu untuk merekrut penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, namun rumitnya kesepakatan dengan Atletico Madrid membuat klub tersebut menghadapi masalah nyata di posisi ujung tombak, terutama setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan, pada hari Sabtu ini, bahwa Barcelona menghadapi situasi sulit apabila kesepakatan Alvarez tidak berhasil, di mana kebutuhan akan penyerang yang mampu mencetak lebih dari 30 gol menjadi prioritas mendesak, sementara alternatif-alternatif yang muncul tidak terlihat mudah.

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Di antara nama-nama yang muncul sebagai opsi alternatif: Lautaro Martinez, bintang Inter Milan, dan Georges Mikautadze, penyerang Villarreal, serta Vangelis Pavlidis, ujung tombak Benfica, di samping Mikel Oyarzabal, pemain Real Sociedad.

Namun semua opsi ini membawa tanda tanya, baik karena nilai finansialnya maupun sulitnya meyakinkan klub-klub mereka untuk melepasnya.

Lautaro tampak sebagai opsi tersulit dari sisi finansial; penyerang Argentina itu mencetak 27 gol musim lalu, dan dipandang sebagai salah satu penyerang paling menonjol di Eropa dalam beberapa tahun terakhir, sementara nilai perkiraannya mencapai sekitar 85 juta euro menurut "Transfermarkt", selain itu Inter tampaknya tidak bersedia melepasnya menurut "AS".

Kendati situasinya sulit, direktur olahraga, Deco, masih memiliki modal kepercayaan di dalam Barcelona berkat sejumlah langkahnya sebelumnya, seperti merekrut Dani Olmo dan Joan Garcia, di samping keberhasilan kesepakatan peminjaman seperti Marcus Rashford dan Joao Cancelo.

Namun dengan semakin dekatnya awal musim, Barca berada di hadapan salah satu ujian tersulitnya, setelah menjadikan Alvarez sebagai target utama untuk waktu yang lama, tanpa sampai saat ini memastikan adanya alternatif yang jelas apabila kesepakatan dengan penyerang Atletico gagal.



