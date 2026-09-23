Manchester United membuka berkas talenta baru di Prancis, di antara nama-nama yang dipantau secara ketat oleh klub, di saat krisis JJ Gabriel masih membayangi rencana klub terkait pemain-pemain muda yang tengah menanjak.

Menurut jaringan "TEAMtalk", divisi pemandu bakat di Manchester United telah melakukan kerja ekstensif untuk memantau pemain Portugal berdarah Aljazair, Mezian Mesloub, yang berusia 16 tahun, setelah dengan cepat menarik perhatian bersama tim utama klub Lens.

Ketertarikan United kepada Mesloub tidak berarti klub telah memastikan kepergian Gabriel, sebab manajemen klub masih berupaya meyakinkan talenta mudanya untuk bertahan, tetapi para pejabat urusan transfer pada saat yang sama tengah mengkaji opsi-opsi lain untuk berjaga-jaga terhadap berbagai skenario.

Mesloub naik ke tim utama Lens pada musim lalu, dan mencetak gol beberapa detik setelah masuk sebagai pemain pengganti menghadapi Nantes, sehingga berkontribusi pada kemenangan timnya 1-0 dan lolos ke Liga Champions Eropa.

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Pemain muda itu terus menarik perhatian pada musim ini, setelah menjadi pemain termuda dalam sejarah Lens yang tampil di Liga Champions Eropa, dan juga meninggalkan jejak yang berpengaruh saat kemenangan atas Slavia Praha dengan skor 3-2, setelah terlibat dalam menciptakan dua gol pada menit-menit akhir.

Mesloub bermain di posisi gelandang serang, dan cenderung menempati sisi sayap kanan, sementara kemampuan teknisnya, aksi menggiringnya, umpan-umpannya, serta levelnya di sepertiga akhir lapangan menarik minat sejumlah klub besar.

Menurut sumber yang sama, persaingan tidak terbatas pada Manchester United, sebab klub Arsenal, Chelsea, Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Monaco juga memantau pemain tersebut, menurut laporan-laporan yang beredar seputar masa depannya.

Langkah Manchester United ini datang di saat klub berusaha menangani situasi Gabriel, yang meminta pembatalan pendaftarannya bersama tim, sehingga mendorong manajemen untuk bergerak di dua jalur yang sejajar; upaya mempertahankan talenta asal Inggris itu, dan memantau nama-nama lain di pasar pemain muda.

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