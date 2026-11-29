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FC Barcelona pada Minggu memanfaatkan kekalahan mengejutkan Real Madrid sehari sebelumnya. Seusai pertandingan menghibur di Riazor, papan skor menunjukkan 1-5. Lamine Yamal membuka skor, meski golnya terutama terwujud berkat kecerdikan Dani Olmo, yang tak lama kemudian turut mencetak gol. Raphinha mencetak hat-trick untuk Barça, yang kini unggul lima poin atas Atlético dan enam poin atas Real.

Frenkie de Jong, yang dalam beberapa pekan terakhir dimainkan sebagai bek tengah dan bahkan bek kanan, kembali ke posisi biasanya di lini tengah saat tampil di Riazor. Di sana ia berduet dengan Pedri sebagai gelandang bertahan. Rodri harus puas menjadi pemain cadangan.

Pertandingan belum berjalan satu setengah menit ketika Barcelona unggul dengan cara yang sangat tidak biasa. Di luar dugaan semua orang, Dani Olmo yang berdiri bebas membiarkan umpan silang mendatar Yamal melewati kedua kakinya. Keputusan itu ternyata cerdik: bola bergulir masuk ke gawang.

Deportivo langsung bereaksi dan beberapa saat kemudian nyaris menyamakan kedudukan melalui Yeremay Hernández. Gelandang yang merangsek maju itu gagal mencetak gol saat berhadapan satu lawan satu dengan Joan García. Tak lama kemudian, sang kiper akhirnya berhasil ditaklukkan. Pierre-Emerick Aubameyang melambungkan bola dengan apik melewati kiper asal Spanyol itu: 1-1.

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Deportivo hanya bisa menikmati skor imbang selama sekitar sepuluh menit. Anthony Gordon melewati pemain yang menjaganya di sisi kiri dan mengirim umpan silang akurat kepada Olmo, yang menyundul bola masuk ke sudut dekat setelah mengenai kiper Leo Román: 1-2. Pada sisa babak pertama, Eric García justru menjadi pemain yang paling mengancam. Namun, bek itu tidak mencetak gol.

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Barcelona tidak membutuhkan waktu lama pada babak kedua untuk mendapatkan gol ketiganya. Yamal mengirim umpan silang terukur kepada Raphinha, yang menyundul bola dengan apik melewati Román. Setelah itu, tim Catalan bermain jauh lebih tenang. Yamal sempat tampak akan mengubah skor menjadi 1-4, tetapi pemain bintang itu berada dalam posisi offside, meski hanya sedikit.

Barcelona kemudian mendapat kabar buruk. Frenkie de Jong terlihat mengalami gangguan fisik dan terjatuh sekitar menit ke-60. Pemain tim nasional Belanda itu mengangkat tangannya dan hampir seketika digantikan oleh Andreas Christensen, yang justru kembali bermain. Pemain asal Denmark itu absen dalam dua pertandingan terakhir karena cedera otot.

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Deportivo benar-benar dibuat kewalahan oleh Barcelona, yang tak lama kemudian unggul 1-4. Jules Koundé mengirim bola ke ruang kosong bagi Gordon pada saat yang tepat. Tembakan Gordon yang diblok membuat bola mengarah ke Raphinha, yang mengecoh pemain yang menjaganya di tiang jauh dan menaklukkan Román dari jarak dekat tanpa memberinya peluang.

Zakaria Eddahchouri, mantan pemain Telstar, masuk sebagai pemain pengganti untuk Depor pada fase akhir pertandingan dan tampil sangat baik. Penyerang itu melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang, tetapi García berhasil menjangkaunya tepat waktu dengan penyelamatan sambil meregangkan tubuh. Depor tidak mencetak gol lagi, tetapi Barcelona melakukannya. Pada masa tambahan waktu, Raphinha menyambut umpan silang mendatar Yamal dan mencetak gol: 1-5.