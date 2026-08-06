Cedera lutut parah yang dialami Frenkie de Jong bisa berdampak besar pada rencana transfer FC Barcelona, demikian dilaporkan Marca. Jika pemulihan pemain timnas Belanda itu dalam beberapa pekan ke depan mengecewakan, klub Catalan akan habis-habisan mengejar Rodri. Gelandang Manchester City itu, menurut berbagai media internasional, lebih memilih Barca.

De Jong menepi karena robekan pada ligamen bagian dalam lutut kiri. Gelandang itu mengalami cedera tersebut saat Piala Dunia setelah bertabrakan dengan Quinten Timber dalam sesi latihan timnas Belanda.

Setelah kembali ke Barcelona, De Jong menjalani beberapa pemeriksaan medis yang mengonfirmasi tingkat keparahan cederanya. Ia kemudian memilih, berlawanan dengan saran klub, untuk menjalani perawatan konservatif dan untuk sementara tidak perlu menjalani operasi.

Barcelona tidak mengumumkan perkiraan lama pemulihan, tetapi menurut Marca, De Jong seharusnya bisa kembali bugar untuk bertanding dalam dua bulan berkat perawatan konservatifnya. Periode itu kini sudah berjalan setengahnya dan di dalam klub muncul keraguan besar apakah perawatan tersebut berhasil. Marca menegaskan bahwa operasi tidak bisa dikesampingkan jika perawatan itu tidak membuahkan hasil yang diinginkan.

Jika tindakan itu dilakukan, masa pemulihan akan bertambah dua hingga tiga bulan dan rencana jajaran olahraga akan berubah total. Barcelona pada awalnya tidak berencana merekrut gelandang baru dan, meski De Jong cedera, masih terbuka untuk melepas Marc Casadó, yang bermain di posisi yang sama.

Di dalam klub juga ada kekhawatiran mengenai kondisi fisik De Jong dalam jangka panjang. Pemain Belanda itu sudah absen dalam 56 pertandingan pada tiga musim terakhir karena berbagai cedera, sehingga situasinya menurut Marca membuat pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco cemas.

Karena itu, Deco sudah mencari informasi tentang Rodri dan beberapa gelandang lainnya. Barcelona pada awalnya mengambil jarak karena di dalam klub ada anggapan bahwa gelandang bertahan Manchester City berusia 30 tahun itu hampir pasti merapat ke Real Madrid.

RMC Sport dan The Athletic namun melaporkan bahwa Rodri lebih memilih Barcelona dan bahwa Real Madrid maupun Manchester City telah diberi tahu soal hal itu. "Sumber-sumber yang sangat dekat dengan situasi ini mengatakan bahwa ia tertarik dengan sepak bola yang dimainkan FC Barcelona," tulis The Athletic. "Selain itu, ia mengenal dengan baik dan berteman dengan banyak pemain di klub."

City meminta sekitar delapan puluh juta euro, tetapi kemungkinan bisa menyetujui angka enam puluh hingga tujuh puluh juta euro. Kontrak Rodri di Manchester kini hanya tersisa satu tahun.