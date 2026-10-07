Departemen pemandu bakat Barcelona terus memantau talenta-talenta muda terbaik di sepak bola Eropa, dan kali ini sasaran mereka tertuju ke ibu kota Inggris, London.

Menurut situs Inggris "TeamTalk", Josh King, pemain Fulham berusia 19 tahun, masuk ke dalam radar klub Catalan tersebut, setelah penampilan terbarunya dengan mencetak dua gol dalam 5 pertandingan menarik perhatian para petinggi Barcelona.

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Namun Barcelona hanyalah pendatang terbaru dalam daftar panjang klub yang ingin mendatangkan King. Tampaknya klub-klub Inggris, yang diwakili oleh Chelsea, Manchester United, dan Liverpool, memimpin "pertempuran" ini, sementara di belakang mereka menyusul Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, dan Inter Milan, serta terakhir Barca, sebagaimana dilaporkan surat kabar Catalan "Sport".

Josh King terikat kontrak dengan Fulham hingga tahun 2029, yang memberi klub London itu posisi negosiasi yang nyaman, jika salah satu klub peminat memutuskan untuk mengajukan tawaran demi mendatangkannya. Namun berbagai laporan menegaskan bahwa Fulham tidak ingin menjualnya saat ini.

Meski demikian, awal buruk tim di Liga Primer Inggris memberi secercah harapan bagi klub-klub yang memantaunya. Sebab jika mereka terdegradasi, peluang untuk merekrut sang pemain pada bursa transfer musim panas mendatang akan meningkat, karena ia akan mencari proyek yang lebih ambisius.

Siapa Josh King?

Pemain Inggris Josh King lahir pada tahun 2007, dan bergabung dengan Fulham saat baru berusia delapan tahun, hingga menghabiskan lebih dari satu dekade di klub tersebut. Namun ia baru dipanggil ke tim utama pada tahun 2024.

Di tengah kesulitan Fulham di bursa transfer, King tahu cara memanfaatkan peluang, dan memantapkan dirinya sebagai pemain inti dalam skuad pelatih Alvaro Arbeloa. Di posisi pengatur serangan, ia bermain selama 427 menit dan mencetak dua gol hanya dalam 5 pertandingan, hingga menjadi favorit di antara rekan-rekannya dan bagian penting dalam rencana pelatih asal Spanyol itu.

Nama-nama yang dijagokan untuk masa depan Blaugrana tak henti bermunculan. Josh King adalah yang terakhir, tetapi ia hanyalah nama terbaru dalam daftar panjang yang kian meluas dalam beberapa pekan terakhir, hingga mencakup pemain-pemain seperti Lucas Herrington dari Colorado Rapids (19 tahun), Niko Ilicevic (15 tahun), dan Cavan Sullivan dari Philadelphia Union (17 tahun), menurut "Sport".



