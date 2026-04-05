Barcelona bersaing dengan Manchester City untuk merebut "pemicu kekacauan"

Manchester City dan Barcelona terlibat dalam persaingan sengit untuk merekrut pemain Juventus pada bursa transfer musim panas mendatang.

Barcelona berupaya memperkuat posisi bek kiri untuk musim depan, sesuai dengan visi pelatih asal Jerman, Hans Flick.

Andrea Campazzo, bek kiri Juventus, mendapat perhatian dari manajemen Barcelona berkat keahliannya yang beragam dan kemampuannya dalam mengacaukan lawan, meskipun kesepakatan untuk merekrutnya akan bergantung pada kebutuhan finansial klub Italia tersebut.

Barcelona terus aktif di bursa transfer untuk mencari pemain baru musim depan, dan di Italia, satu nama terus muncul: Andrea Campiaso.

Menurut surat kabar "La Gazzetta dello Sport", bek sayap Juventus ini masuk dalam daftar pendek Barcelona bersama klub-klub besar Eropa lainnya seperti Manchester City.

Campezo tidak dikenal karena ketangguhannya dalam bertahan; justru di Italia ia dikenal mengalami kesulitan dalam situasi bertahan, namun ia dihargai karena kemampuannya dalam mengolah bola.

Getty Images

Getty Images

Dalam konteks ini, analisis menunjukkan bahwa ia termasuk dalam jajaran bek sayap terbaik di Eropa dalam hal penguasaan bola dan kemampuan menggiring bola.

Selain itu, fleksibilitasnya merupakan salah satu faktor utama yang menarik minat klub-klub besar, karena ia mampu bermain di kedua sayap, bahkan mengisi posisi-posisi serang, baik sebagai gelandang maupun playmaker, dalam serangan yang sama.

Di Italia, ia dijuluki sebagai "pembuat kekacauan", seorang pemain yang mampu membingungkan lawan dalam skema tekanan individu berkat gerakannya dan kesadaran taktisnya.

Liga Italia gratis di stc tv untuk pelanggan paket Beeti Fiber, Mufotter 4, Max, dan Pro 4 & 5

Klub Italia tersebut tidak menganggap kepergiannya sebagai prioritas, karena ia adalah pemain penting di bawah asuhan Luciano Spalletti, di mana ia tampil dalam 21 pertandingan dan menjadi pemain dengan penampilan terbanyak, namun mereka tidak menutup kemungkinan untuk menjualnya jika ada tawaran yang menggiurkan.

Angka-angka sudah diajukan: jumlah apa pun yang melebihi 50 juta euro akan sulit untuk ditolak.

Juventus membutuhkan pendapatan, dan penjualan pemain akan menjadi bagian penting dari rencana mereka, yang menjadikan Cambiasso salah satu aset terpenting mereka.

(Baca juga)... Video: Rahasia kemarahan Yamal dan pengabaian Flick setelah laga melawan Atlético Madrid