Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Barcelona bergerak untuk merekrut sang juara dunia: transaksi baru menanti di depan mata

Barcelona
Tottenham Hotspur
P. Porro
Premier League
LaLiga
Spanyol
Inggris

Siapa dia?

Bek kanan asal Spanyol milik Tottenham Hotspur, Pedro Porro, masuk dalam radar ketertarikan Barcelona, setelah sejumlah laporan mengungkap keinginan presiden klub Joan Laporta untuk merekrutnya guna memperkuat lini belakang tim yang diasuh pelatih asal Jerman, Hansi Flick.

Podcast "Barca Reservat", yang dibawakan oleh dua pakar Barcelona, Xavi Campos dan Laia Tudel, menyebutkan bahwa klub Katalan itu tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk memboyong Porro yang berusia 27 tahun, demi memanfaatkan kemampuan bertahan dan menyerangnya, di samping kedekatan yang terjalin antara dirinya dengan sesama pemain Spanyol, Lamine Yamal, sejak keduanya tampil bersama di Piala Dunia.

Laporan-laporan tersebut menilai bahwa kehadiran Porro di sisi Yamal bisa memberikan kekuatan tambahan bagi sisi kanan Barcelona, mengingat kecocokan yang terlihat di antara kedua pemain selama mereka tampil bersama timnas Spanyol.

Selain itu, situasi Tottenham di Liga Inggris, di mana mereka menempati posisi keempat belas, bisa membuat kepergian sang bek Spanyol menjadi opsi yang terbuka.

Pertandingan berikutnya
TOT

TOT

Premier League

31 Okt 2026

CRY

CRY

BAR

BAR

LaLiga

31 Okt 2026

ALA

ALA

Syarat finansial menghambat kesepakatan

Porro sebelumnya pindah ke Tottenham pada musim panas 2023 dari klub Portugal, Sporting Lisbon, dengan nilai 40 juta euro, sementara nilai pasarnya saat ini ditaksir sekitar 45 juta euro, menurut situs "Transfermarkt".

Namun, menuntaskan transfer ini tidak akan mudah bagi Barcelona, karena klub perlu menjual sejumlah pemainnya selama bursa transfer musim dingin untuk menyediakan sumber dana yang dibutuhkan guna merekrut bek Spanyol tersebut.

Sumber-sumber yang mengetahui situasi di internal Barcelona mengisyaratkan bahwa pemain asal Prancis, Jules Koundé, bisa menjadi salah satu nama yang dicalonkan untuk hengkang, mengingat kebutuhan klub untuk menata ulang opsi pertahanannya, setelah tim menderita absennya sejumlah pemain penting akibat cedera Eric García, Xavi Espart, Andreas Christensen, dan Koundé.

Langkah-langkah potensial Barcelona untuk memperkuat lini pertahanannya ini datang menyusul kekalahan mereka dari Real Madrid pada laga El Clasico, yang menjadi kekalahan pertama tim Katalan itu musim ini.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google