Barcelona bergerak untuk merekrut sang juara dunia: transaksi baru menanti di depan mata

Bek kanan asal Spanyol milik Tottenham Hotspur, Pedro Porro, masuk dalam radar ketertarikan Barcelona, setelah sejumlah laporan mengungkap keinginan presiden klub Joan Laporta untuk merekrutnya guna memperkuat lini belakang tim yang diasuh pelatih asal Jerman, Hansi Flick.

Podcast "Barca Reservat", yang dibawakan oleh dua pakar Barcelona, Xavi Campos dan Laia Tudel, menyebutkan bahwa klub Katalan itu tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk memboyong Porro yang berusia 27 tahun, demi memanfaatkan kemampuan bertahan dan menyerangnya, di samping kedekatan yang terjalin antara dirinya dengan sesama pemain Spanyol, Lamine Yamal, sejak keduanya tampil bersama di Piala Dunia.

Laporan-laporan tersebut menilai bahwa kehadiran Porro di sisi Yamal bisa memberikan kekuatan tambahan bagi sisi kanan Barcelona, mengingat kecocokan yang terlihat di antara kedua pemain selama mereka tampil bersama timnas Spanyol.

Selain itu, situasi Tottenham di Liga Inggris, di mana mereka menempati posisi keempat belas, bisa membuat kepergian sang bek Spanyol menjadi opsi yang terbuka.

Syarat finansial menghambat kesepakatan

Porro sebelumnya pindah ke Tottenham pada musim panas 2023 dari klub Portugal, Sporting Lisbon, dengan nilai 40 juta euro, sementara nilai pasarnya saat ini ditaksir sekitar 45 juta euro, menurut situs "Transfermarkt".

Namun, menuntaskan transfer ini tidak akan mudah bagi Barcelona, karena klub perlu menjual sejumlah pemainnya selama bursa transfer musim dingin untuk menyediakan sumber dana yang dibutuhkan guna merekrut bek Spanyol tersebut.

Sumber-sumber yang mengetahui situasi di internal Barcelona mengisyaratkan bahwa pemain asal Prancis, Jules Koundé, bisa menjadi salah satu nama yang dicalonkan untuk hengkang, mengingat kebutuhan klub untuk menata ulang opsi pertahanannya, setelah tim menderita absennya sejumlah pemain penting akibat cedera Eric García, Xavi Espart, Andreas Christensen, dan Koundé.

Langkah-langkah potensial Barcelona untuk memperkuat lini pertahanannya ini datang menyusul kekalahan mereka dari Real Madrid pada laga El Clasico, yang menjadi kekalahan pertama tim Katalan itu musim ini.