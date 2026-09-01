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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Barcelona balik arah pada detik-detik terakhir: kejutan baru dalam kontrak Jesus

Transfers
G. Jesus
Premier League
LaLiga
Barcelona
Arsenal
Brasil
Inggris
Spanyol

Apa yang terjadi?

Barcelona menuntaskan transfer penyerang asal Brasil, Gabriel Jesus, dari Arsenal, dalam salah satu kesepakatan paling menonjol yang dilakukan klub selama bursa transfer musim ini, setelah berhasil merekrutnya hanya dengan mahar 10 juta euro, di tengah keyakinan di internal klub bahwa pemain tersebut merupakan peluang pasar yang sulit dilewatkan.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Jesus berada di luar rencana Mikel Arteta untuk musim ini, bersamaan dengan tersisanya hanya satu tahun menjelang berakhirnya kontraknya dengan Arsenal, yang mendorong pemain dan klub Inggris tersebut untuk mencari tujuan baru, sebelum Barcelona bergerak dan merampungkan kesepakatan pada akhir pekan.

Jesus, yang berusia 29 tahun, tiba di Barcelona setelah pulih dari cedera parah di lutut yang membuatnya absen dari lapangan selama sekitar 11 bulan sejak tahun 2025, namun ia sendiri menegaskan bahwa kondisi fisiknya kini telah membaik, seraya berkata saat tiba di Bandara El Prat bahwa "lutut dalam kondisi ideal", sebelum ia lolos tes medis dengan sukses.

Barcelona sebelumnya sempat menyepakati kontrak selama dua tahun dengan pemain, dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga sesuai syarat dan target tertentu, namun klub akhirnya memutuskan untuk mengubah kesepakatan tersebut dan memberinya kontrak tetap selama 3 tahun.

Keputusan itu mencerminkan kepercayaan Barcelona terhadap kemampuan Jesus untuk mengembalikan level terbaiknya, terlebih klub memandangnya sebagai tambahan penting bagi lini serang, yang selama ini kekurangan pelapis tetap di posisi penyerang murni kecuali penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim, dengan kemungkinan memanfaatkan Raphinha di posisi tersebut.

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Jesus diperkirakan akan mengenakan kostum bernomor 9 yang sebelumnya dikenakan oleh pemain Polandia Robert Lewandowski, untuk memulai babak baru dalam kariernya di Barcelona, di mana ia dituntut untuk secepatnya membuktikan kesiapannya selama sesi latihan mendatang.

Klub tidak menutup kemungkinan penyerang Brasil itu masuk dalam skuad menghadapi Valencia pada hari Minggu, namun tim pelatih tidak ingin terburu-buru menurunkannya, terutama setelah periode absen panjang yang dialami sang pemain.

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