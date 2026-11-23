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Sebuah laporan media pada Senin (hari ini) mengungkap keinginan pemain Maroko Yassir Zabiri, bintang Racing Santander, untuk pindah ke raksasa Spanyol lainnya.

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Bintang Maroko Yassir Zabiri melanjutkan performa gemilangnya di La Liga musim ini setelah mencetak dua gol dalam laga timnya, Racing Santander, melawan Real Sociedad di ajang Liga Spanyol, Minggu (kemarin).

Zabiri mengawali pertandingan dengan impresif. Ia menjebol gawang lawan pada menit ke-6 untuk membawa timnya unggul, lalu hanya berselang dua menit kemudian kembali mencetak gol keduanya dalam laga tersebut.

Bintang Maroko yang sedang bersinar itu kini mengoleksi 11 gol di La Liga musim ini, sekaligus menerobos masuk ke persaingan di puncak daftar pencetak gol terbanyak kompetisi.

Zabiri kini menempati posisi ketiga, melewati pemain Spanyol Lamine Yamal, bintang Barcelona , yang mengoleksi 10 gol. Di atasnya ada pemain Brasil Raphinha, penyerang Barca, dengan 15 gol, disusul pemain Prancis Kylian Mbappé, penyerang Real Madrid, yang telah mencetak 13 gol.

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Menurut laporan program "El Chiringuito", sang pemain sangat ingin bergabung dengan Barcelona, dan harganya disebut mendekati 20 juta euro.

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Siapa Yassir Zabiri?

Bintang muda Maroko Yassir Zabiri terus menulis babak luar biasa dalam kariernya. Dalam waktu singkat, ia menjelma dari talenta menjanjikan di lapangan-lapangan Maroko menjadi mesin gol yang tak berhenti berseragam Racing Santander di Liga Spanyol, sekaligus salah satu wajah baru paling menonjol di lini serang tim nasional.

Yassir Zabiri lahir pada 23 Februari 2005 di Kota Marrakesh, Maroko. Ia tumbuh dengan kecintaan besar pada sepak bola sebelum bergabung dengan Akademi Sepak Bola Mohammed VI, yang dianggap sebagai pabrik talenta terkemuka di Maroko dan Benua Afrika, serta telah melahirkan bintang-bintang kelas dunia untuk Maroko seperti Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd, dan Abdelkabir Abqar.

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Di tengah deretan talenta di akademi tersebut, Zabiri mampu menonjolkan namanya dengan kuat hingga mencuri perhatian petinggi klub Maroko Union Touarga, yang resmi mengontraknya dan memulai karier profesionalnya bersama klub tersebut pada 2024.

Para pelatih mengandalkannya di posisi penyerang tengah dan winger berkat kecepatannya yang luar biasa, kemampuan menggiring bola yang tinggi, serta kecerdasan tajam dalam mengambil posisi di kotak penalti.

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Persinggahan di Portugal dan Pintu Menuju Stade Rennes

Zabiri tak butuh waktu lama untuk membuktikan kemampuannya bersama tim utama Union Touarga. Ia mencetak 3 gol dan 1 assist dalam penampilan-penampilan awalnya, lalu pada Agustus 2024 berangkat ke Eropa melalui klub Portugal Famalicão dengan kontrak berdurasi empat musim.

Di Portugal, Zabiri bersinar bersama tim cadangan dengan mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan, sehingga staf pelatih segera mempromosikannya ke tim utama. Di sana ia terus menjebol gawang lawan di Primeira Liga Portugal pada musim 2025-2026, hingga klub-klub besar Eropa berlomba mendapatkannya. Klub Prancis Stade Rennes akhirnya berhasil merampungkan transfernya secara resmi pada 2 Februari 2026 dengan kontrak hingga Juni 2029.

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Prestasi Bersejarah bersama Maroko

Di Piala Dunia Chile 2025, di level internasional, Zabiri menjadi pilar utama timnas Maroko U-20. Ia turut membantu meraih gelar juara Turnamen Afrika Utara 2024, serta menjadi runner-up Piala Afrika U-20 di Mesir 2025 meski mengalami cedera parah di pergelangan kaki yang membuatnya absen di babak-babak penentuan.

Namun, momen kejayaan sesungguhnya datang di putaran final Piala Dunia U-20 di Chile (Oktober 2025). Zabiri memimpin timnas Maroko U-20 meraih prestasi bersejarah dengan menjuarai turnamen tersebut. Zabiri membuka penampilan gemilangnya dengan membobol gawang Spanyol (2-0), kemudian Brasil (2-1) di fase grup, sebelum menutup turnamen dengan cara terbaik lewat dua gol kemenangan atas Argentina (2-0) di final. Ia pun dianugerahi penghargaan pencetak gol terbanyak turnamen (dengan 5 gol) dan Bola Perak sebagai pemain terbaik kedua di Piala Dunia tersebut.