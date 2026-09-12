Penyerang Maroko, Yassir Zabiri, menggebrak Liga Spanyol dengan kuat setelah mencetak 5 gol dalam lima jornada pertama, menjadikannya salah satu fenomena paling menonjol Racing Santander di awal musim.

Surat kabar Katalan "Sport" menyoroti kegemilangan Zabiri, pada Sabtu hari ini, seraya menyebutkan bahwa Racing Santander memperkuat skuadnya secara signifikan selama musim panas, dalam upaya menjamin keselamatan dari degradasi, setelah bertahun-tahun jauh dari kasta pertama.

Klub bersejarah dengan basis pendukung besar ini berambisi untuk mengembalikan identitasnya di dalam lapangan, dan menampilkan musim dengan karakter yang sesuai dengan kembalinya mereka ke La Liga.

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Sergio Canales, Iván Martín, dan Pablo García merupakan transfer paling menonjol klub asal Cantabria itu, sementara Zabiri tampil sebagai salah satu pemain yang diunggulkan untuk membuat perbedaan. Pemain Maroko itu datang dengan status pinjaman dari Stade Rennes, dan dengan cepat berubah menjadi rujukan serangan utama tim.

Zabiri mencetak 5 gol dalam 5 jornada, menempatkannya di posisi kedua daftar top skor La Liga di belakang Raphinha, dan sejajar dengan Camillo serta Roberto Fernández.

Dua gol terakhir pemain Maroko itu datang pada Sabtu hari ini, dalam kemenangan (2-1) atas Deportivo Alavés yang sempat unggul lebih dulu dalam skor.

Satu Gol Setiap 57 Menit

Zabiri mencetak satu gol setiap 57 menit dalam awal kiprahnya di La Liga, hal yang membuat para pendukung Racing Santander merayakan kegemilangannya.

Pemain muda Maroko itu mendapatkan kesempatannya sebagai starter menghadapi Elche, dan mencetak hat-trick yang mengantar timnya meraih kemenangan (3-2), pada jornada ketiga Liga Spanyol.

Dalam sebuah video sebelumnya, Zabiri berbicara tentang ambisinya, dan tidak menyembunyikan keinginannya untuk bermain bersama Barca, dengan mengatakan: "Tujuanku adalah bermain di Barcelona. Sejak kecil aku menyukai Barcelona. Ketika masih kecil, aku sangat menyukainya."

Ia menambahkan: "Seluruh keluargaku mendukung Barcelona. Messi adalah legenda. Aku terutama memperhatikan Suárez, dan juga Griezmann yang sangat mirip denganku sebagai pemain kidal."

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa terdapat "kecintaan yang besar" terhadap Barcelona di Maroko, dan bahwa Zabiri (21 tahun) tumbuh dengan mengikuti klub Katalan tersebut.

Untuk sementara, pemain itu diperkirakan akan kembali ke Stade Rennes Prancis pada musim panas mendatang, karena ia terikat kontrak dengan klub tersebut hingga tahun 2029.

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