Momen penentuan semakin dekat dalam salah satu transfer talenta muda paling menarik di Eropa, setelah striker muda Inggris yang menjanjikan, JJ Gabriel, bersama keluarga dan agennya mengumumkan bahwa mereka akan segera mengungkap tujuan akhirnya, usai berakhirnya perjalanannya bersama Manchester United, di tengah persaingan sengit antara raksasa-raksasa benua itu.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkapkan bahwa pemain berusia 16 tahun itu telah menerima tawaran resmi dari Real Madrid dan Barcelona, yang dianggap paling berpeluang mendapatkan jasanya, mengalahkan Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen.

Latihan sendiri dan keputusan yang segera datang

Orang-orang dekat Gabriel menegaskan kepada surat kabar Katalan tersebut bahwa keputusan akhir akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, sambil menyebutkan bahwa situasi saat ini mulai memberikan dampak bagi semua pihak.

Gelandang berbakat itu terus menjalani latihan secara mandiri setiap hari di Castelldefels, menanti kepastian masa depannya dan mendapatkan lisensi bermain yang baru, setelah ia sudah memperoleh paspor keluarga dari Uni Eropa untuk mengatasi hambatan hukum terakhir.

Real Madrid di ambang kesepakatan, Barcelona masih abu-abu

Menurut berbagai laporan, Real Madrid adalah pihak yang paling dekat untuk menuntaskan transfer ini, di mana klub ibu kota Spanyol itu telah menyetujui semua syarat yang diajukan pemain dan agennya yang terkenal, Ali Barat, serta siap menanggung seluruh biaya transfer yang diperkirakan mencapai 10 juta euro.

Kesepakatan tersebut mencakup kontrak berdurasi tiga tahun, ditambah berbagai bonus untuk anggota keluarga pemain dan agennya, serta insentif yang terkait dengan performa, selain memenuhi tuntutan-tuntutannya di sisi olahraga.

Sementara di Barcelona, situasinya lebih rumit dan tidak jelas. Direktur olahraga Deco sejak beberapa hari lalu bersikeras menolak masuk ke dalam negosiasi apa pun, dan hanya mengakui bahwa Barat mengangkat soal situasi pemain tersebut selama tur Eropanya. Di sisi lain, orang-orang dekat Gabriel berulang kali menegaskan keinginannya untuk bergabung dengan Barcelona jika syarat-syaratnya dipenuhi.

Surat kabar itu mengutip situs "The Touchline" mengenai angka-angka tawaran potensial Barcelona, di mana nilai kontrak untuk tiga musim akan mencapai sekitar dua juta euro, sesuai regulasi khusus bagi pemain berusia 16 tahun, sebuah jumlah yang tidak biasa untuk kelompok usia tersebut, ditambah tunjangan keluarga dan bonus performa.

Bayern mundur dan Paris tahu kenyataannya

Di Jerman, setelah pertemuan direktur olahraga Max Eberl dengan Ali Barat, Bayern Munchen sampai pada kesimpulan bahwa biaya finansialnya terlalu besar dan tidak bisa dipenuhi tanpa mengganggu dinamika internal klub, sehingga mereka hanya menunjukkan ketertarikan tanpa mengajukan tawaran resmi.

Adapun Paris Saint-Germain, posisinya lebih tidak jelas, meski sejumlah sumber menegaskan kepada "Sport" bahwa klub asal Paris itu mengetahui keinginan pemain untuk melanjutkan kariernya di Spanyol, khususnya bersama Barcelona atau Real Madrid.

Tertutup sepenuhnya untuk menghindari sorotan United

Pada tahap akhir negosiasi, Gabriel dan orang-orang yang mendampinginya menerapkan kerahasiaan penuh di Castelldefels, dengan keputusan untuk tidak memberikan pernyataan apa pun dan tidak menyiarkan kunjungan wajib ke berbagai klub, sebuah perubahan mendasar dalam strategi untuk menghindari sorotan media, terutama di tengah kritik yang mengelilinginya dan ketidakpuasan Manchester United terhadap cara kepergian permata mereka.



