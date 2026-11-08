Antoine Griezmann kembali menegaskan keterikatannya dengan Atletico Madrid, meski telah pindah ke klub Amerika Orlando City, setelah ia tampil usai pertandingan terakhir timnya di musim reguler Major League Soccer, bersama putra bungsunya, dengan mengenakan jersey merah-putih klub Spanyol tersebut.

Penampilan bintang asal Prancis itu datang beberapa jam sebelum laga yang dinantikan hari Minggu ini antara Atletico Madrid dan Barcelona di LaLiga, menegaskan kelanjutan kecintaannya terhadap klub yang pernah ia bela selama bertahun-tahun, dan ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dengan torehan 211 gol di berbagai kompetisi.

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Griezmann bergabung dengan Atletico Madrid dari Real Sociedad pada musim panas 2014, dan bertahan bersama klub hingga musim panas 2019, ketika ia pindah ke Barcelona seharga 120 juta euro.

Bintang asal Prancis itu menghabiskan dua musim bersama klub Catalan, sebelum kembali ke Atletico dengan status pinjaman pada September 2021, lalu pindah secara permanen pada musim panas 2023, dan bertahan bersama klub hingga kepergiannya ke Amerika Serikat pada musim panas 2026.

Selama masa baktinya bersama Barcelona, Griezmann menjalani 102 pertandingan resmi dan mencetak 35 gol, serta meraih gelar Copa del Rey pada musim 2020-2021.

Juara dunia 2018 itu menampilkan awal yang kuat bersama timnya di Amerika, dan berkontribusi mengantarkan timnya lolos ke babak gugur liga, setelah mencetak 14 gol dan membuat 8 assist dalam 18 pertandingan.