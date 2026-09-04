Klub Barcelona mengumumkan penerapan protokol keamanan khusus untuk mengendalikan suporter tim lawan dalam laga menghadapi Feyenoord, yang dijadwalkan berlangsung Rabu mendatang di Stadion Spotify Camp Nou, pada pembuka perjalanan mereka di Liga Champions Eropa, sebagai bagian dari langkah-langkah yang diberlakukan untuk pertandingan berkategori risiko tinggi.

Langkah-langkah tersebut, yang sebelumnya telah diterapkan Barcelona dalam laga menghadapi Eintracht Frankfurt dan Newcastle musim lalu, mencakup pengetatan pengawasan atas proses penjualan tiket dan pelarangan suporter tim tamu berada di tribun yang dikhususkan bagi suporter tuan rumah, di samping pencatatan setiap tiket atas nama pemegangnya serta larangan pengalihan kepemilikannya.

Selama masa penjualan, pembelian tiket akan dibatasi hanya untuk anggota klub Barcelona, disertai pemasangan pesan penjelasan mengenai hal ini di situs resmi klub.

Selain itu, hanya akan diizinkan mengenakan jersey dan lambang Feyenoord di dalam tribun yang dikhususkan bagi suporter tim tamu dan kursi cadangan, sementara area masuk "L" akan dikhususkan secara eksklusif bagi suporter tim Belanda tersebut.

Seluruh pengunjung akan diminta menunjukkan dokumen identitas resmi bersama tiket saat masuk atau ketika diminta oleh petugas keamanan, sementara tiket tidak akan tersedia untuk dijual di loket Stadion Spotify Camp Nou, dan penjualan yang dialokasikan bagi penyelenggara perjalanan wisata akan dibatasi.

Bersamaan dengan itu, Barcelona akan memperkuat kehadiran personel keamanan di pintu-pintu masuk stadion dan di tribun, disertai pelaksanaan pemeriksaan dan pencocokan nama terhadap pengunjung yang mengenakan pakaian atau lambang Feyenoord, di samping penerapan tindakan pengusiran terhadap siapa pun yang melanggar instruksi atau menimbulkan kericuhan.

Barcelona akan berkoordinasi dengan Feyenoord serta kepolisian lokal di Barcelona dan kepolisian Catalunya untuk mencegah berkumpulnya suporter tim Belanda di luar area yang dikhususkan bagi mereka, serta membatasi praktik penjualan ulang tiket di pasar gelap.

Klub juga akan melakukan analisis harian atas pergerakan penjualan untuk memantau pola apa pun yang mungkin mengindikasikan praktik penipuan atau upaya menyiasati langkah-langkah pemisahan antarsuporter.

Berdasarkan aturan baru, tiket anggota yang terdaftar untuk pertandingan ini tidak dapat dialihkan atau diubah namanya, dan pembeli juga akan diminta menyetujui secara tegas untuk tidak menjual atau mengalihkan tiket kepada suporter Feyenoord.

Adapun tiket baru akan diterbitkan dengan nilai nominal untuk satu kali dan wajib didaftarkan atas nama pemegangnya 24 jam sebelum kick-off pertandingan, dengan ketentuan perubahan nama menjadi tidak dimungkinkan setelah pendaftaran.

Klub menegaskan bahwa setiap pembelian yang melalui penelusurannya terbukti mengandung aktivitas penipuan atau tiketnya sampai ke pihak yang melanggar ketentuan, akan diteruskan ke komite disiplin untuk mengambil tindakan yang sesuai terhadap para pihak yang bertanggung jawab atasnya.