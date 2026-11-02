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Barcelona secara resmi mencabut larangan masuk stadion bagi kelompok suporter utama yang memimpin nyanyian, tepat menjelang laga krusial Liga Champions melawan Aston Villa. Klub sebelumnya memberlakukan larangan itu menyusul serangkaian pelanggaran disiplin dan kekhawatiran terkait keselamatan saat mereka kalah dari Real Madrid dalam laga El Clasico yang berisiko tinggi.

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Kelompok ultras diizinkan kembali setelah insiden El Clasico

Barcelona memastikan bahwa kelompok suporter di tribun khusus pendukung yang bernyanyi, dikenal sebagai 'grada de animacion', diizinkan kembali untuk laga Liga Champions mendatang melawan Aston Villa. Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan di situs klub, Barcelona memastikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pertemuan antara perwakilan departemen keamanan klub dan para pemimpin berbagai kelompok suporter, yang berujung pada pencabutan penangguhan sementara. Larangan itu sebelumnya membuat kelompok yang beranggotakan 1.200 suporter tersebut tidak dapat menghadiri pertandingan liga baru-baru ini melawan Alaves sebagai hukuman atas perilaku mereka dalam pertemuan terakhir dengan Real Madrid.

Penindakan internal itu menyusul pengaduan resmi yang diajukan La Liga kepada badan disiplin Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF). Laporan liga tersebut menyoroti atmosfer yang tidak kondusif selama El Clasico dan mencatat sejumlah insiden pelemparan benda ke lapangan, termasuk botol dan korek api.

Pihak berwenang terutama menaruh perhatian pada laporan penghinaan verbal yang ditujukan kepada tokoh publik seperti Jose Mourinho dan Marc Cucurella. Hal itu membuat klub Catalan tersebut menghadapi sorotan besar dan kemungkinan sanksi lebih lanjut jika perilaku serupa berlanjut di Estadi Olimpic Lluis Companys.

Masalah keamanan dan insiden Camavinga

Getty Images

Salah satu tuduhan paling serius dalam laporan resmi tersebut menyangkut dugaan upaya penyerangan fisik terhadap gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga. Saat perayaan gol kedua Madrid, seorang suporter diduga berusaha memukul pemain tim nasional Prancis itu dengan tiang bendera. Insiden ini, bersama benda-benda yang berjatuhan ke arah para pemain, menjadi alasan utama keputusan awal klub untuk melarang kelompok suporter tersebut masuk. Klub tetap mewaspadai kerusakan reputasi akibat tindakan-tindakan itu, serta ancaman langsung terhadap keselamatan pemain di lapangan.

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Setelah laporan terperinci mengenai sepuluh pelanggaran disiplin yang berbeda, kelompok-kelompok suporter kini secara resmi berkomitmen menjaga suasana yang tertib dan saling menghormati dalam pertandingan mendatang. Keputusan klub untuk mengizinkan kelompok itu kembali dipandang sebagai bentuk kepercayaan, sekaligus pengakuan atas peran penting tribun tersebut dalam membangkitkan semangat tim dan menciptakan atmosfer yang mengintimidasi tim-tim Eropa yang bertandang. Atmosfer itu diperkirakan menjadi faktor penting saat Unai Emery membawa tim Premier League asuhannya yang tengah tampil impresif ke Barcelona untuk laga krusial fase grup kompetisi Eropa.

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Pengawasan ketat terhadap perilaku suporter ke depan

Meski larangan telah dicabut, para pejabat Barcelona memperingatkan bahwa mereka akan mengawasi tribun tersebut secara ketat selama pertandingan melawan Villa. Pimpinan klub menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu kembali memberlakukan larangan masuk stadion jika standar perilaku yang telah disepakati tidak dipenuhi.

Dampak finansial dari insiden-insiden ini juga semakin mengkhawatirkan bagi jajaran direksi, seiring terus bertambahnya denda dari badan pengatur sepak bola domestik maupun Eropa. Ancaman penutupan sebagian stadion membayangi jika RFEF atau UEFA memutuskan bahwa klub gagal mengendalikan kelompok suporternya yang paling vokal.

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Klub mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa komitmen para perwakilan suporter harus diwujudkan dalam perubahan nyata di tribun. Barcelona berharap kesepakatan bersama ini akan memastikan kejadian serupa yang mengganggu tidak terulang, sekaligus melindungi kepentingan anggota klub, seluruh suporter, dan institusi secara keseluruhan.