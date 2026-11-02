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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Barcelona ambil keputusan besar soal kelompok ultras jelang laga melawan Aston Villa setelah kontroversi El Clasico

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Barcelona secara resmi mencabut larangan masuk stadion bagi kelompok suporter utama yang memimpin nyanyian, tepat menjelang laga krusial Liga Champions melawan Aston Villa. Klub sebelumnya memberlakukan larangan itu menyusul serangkaian pelanggaran disiplin dan kekhawatiran terkait keselamatan saat mereka kalah dari Real Madrid dalam laga El Clasico yang berisiko tinggi.

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Kelompok ultras diizinkan kembali setelah insiden El Clasico

Barcelona memastikan bahwa kelompok suporter di tribun khusus pendukung yang bernyanyi, dikenal sebagai 'grada de animacion', diizinkan kembali untuk laga Liga Champions mendatang melawan Aston Villa. Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan di situs klub, Barcelona memastikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pertemuan antara perwakilan departemen keamanan klub dan para pemimpin berbagai kelompok suporter, yang berujung pada pencabutan penangguhan sementara. Larangan itu sebelumnya membuat kelompok yang beranggotakan 1.200 suporter tersebut tidak dapat menghadiri pertandingan liga baru-baru ini melawan Alaves sebagai hukuman atas perilaku mereka dalam pertemuan terakhir dengan Real Madrid.

Penindakan internal itu menyusul pengaduan resmi yang diajukan La Liga kepada badan disiplin Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF). Laporan liga tersebut menyoroti atmosfer yang tidak kondusif selama El Clasico dan mencatat sejumlah insiden pelemparan benda ke lapangan, termasuk botol dan korek api.

Pihak berwenang terutama menaruh perhatian pada laporan penghinaan verbal yang ditujukan kepada tokoh publik seperti Jose Mourinho dan Marc Cucurella. Hal itu membuat klub Catalan tersebut menghadapi sorotan besar dan kemungkinan sanksi lebih lanjut jika perilaku serupa berlanjut di Estadi Olimpic Lluis Companys.

Masalah keamanan dan insiden Camavinga

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Salah satu tuduhan paling serius dalam laporan resmi tersebut menyangkut dugaan upaya penyerangan fisik terhadap gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga. Saat perayaan gol kedua Madrid, seorang suporter diduga berusaha memukul pemain tim nasional Prancis itu dengan tiang bendera. Insiden ini, bersama benda-benda yang berjatuhan ke arah para pemain, menjadi alasan utama keputusan awal klub untuk melarang kelompok suporter tersebut masuk. Klub tetap mewaspadai kerusakan reputasi akibat tindakan-tindakan itu, serta ancaman langsung terhadap keselamatan pemain di lapangan.

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Setelah laporan terperinci mengenai sepuluh pelanggaran disiplin yang berbeda, kelompok-kelompok suporter kini secara resmi berkomitmen menjaga suasana yang tertib dan saling menghormati dalam pertandingan mendatang. Keputusan klub untuk mengizinkan kelompok itu kembali dipandang sebagai bentuk kepercayaan, sekaligus pengakuan atas peran penting tribun tersebut dalam membangkitkan semangat tim dan menciptakan atmosfer yang mengintimidasi tim-tim Eropa yang bertandang. Atmosfer itu diperkirakan menjadi faktor penting saat Unai Emery membawa tim Premier League asuhannya yang tengah tampil impresif ke Barcelona untuk laga krusial fase grup kompetisi Eropa.

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Pengawasan ketat terhadap perilaku suporter ke depan

Meski larangan telah dicabut, para pejabat Barcelona memperingatkan bahwa mereka akan mengawasi tribun tersebut secara ketat selama pertandingan melawan Villa. Pimpinan klub menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu kembali memberlakukan larangan masuk stadion jika standar perilaku yang telah disepakati tidak dipenuhi.

Dampak finansial dari insiden-insiden ini juga semakin mengkhawatirkan bagi jajaran direksi, seiring terus bertambahnya denda dari badan pengatur sepak bola domestik maupun Eropa. Ancaman penutupan sebagian stadion membayangi jika RFEF atau UEFA memutuskan bahwa klub gagal mengendalikan kelompok suporternya yang paling vokal.

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Klub mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa komitmen para perwakilan suporter harus diwujudkan dalam perubahan nyata di tribun. Barcelona berharap kesepakatan bersama ini akan memastikan kejadian serupa yang mengganggu tidak terulang, sekaligus melindungi kepentingan anggota klub, seluruh suporter, dan institusi secara keseluruhan.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”